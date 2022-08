Bürgerfest fiel ins Wasser

Buchstäblich ins Wasser fiel am Wochenende das Bürgerfest des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Dieser hatte Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland, „die das Ehrenamt in herausragender Weise mit Leben erfüllen“, persönlich ins Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen. Mit dabei auch die Nottulner Ulla und Robert Hülsbusch. Ulla Hülsbusch koordiniert nun schon im 13. Jahr die Zeitbörse. Wenn Menschen in Not sind oder Hilfe brauchen, sucht und findet sie Ehrenamtliche, die helfen. Robert Hülsbusch engagiert sich seit über 30 Jahren im Komitee für Städtepartnerschaft. Das ganze Komitee bemüht sich Jahr für Jahr, dass die Städtepartnerschaft mit Chodziez lebendig und bürgernah gestaltet wird. Und so wurden die beiden Nottulner stellvertretend für die vielen anderen ehrenamtlich tätigen Nottulner vom Bundespräsidenten begrüßt. Steinmeier: „Immer wieder staune ich darüber und immer wieder bin ich dankbar dafür, dass so viele Menschen sich ehrenamtlich einsetzen. Das ehrenamtliche Engagement ist das Rückgrat unserer Gesellschaft.“ Er hatte die Worte noch nicht ganz ausgesprochen, da braute sich über Berlin ein Gewitter zusammen und es regnete wie aus Eimern. Das Bürgerfest, das gerade erst begonnen hatte, musste abgebrochen werden. Ein kleiner Trost blieb allen Gästen. Der Bundespräsident versprach: „Wir werden Sie im nächsten Jahr alle noch einmal einladen – eins zu eins! Meine Frau und ich, wir freuen uns auf ein Wiedersehen!“