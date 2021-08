Bürgersprechstunden ab Ende August in Präsenz

Über Kommunalpolitik sprechen und dabei Themen in den Fokus nehmen, die die Menschen vor Ort betreffen. Das möchte die Gemeinde Nottuln mit ihrem neuen Format „Politik vor Ort“ erreichen, das sie ab Ende August in den einzelnen Nottulner Ortsteilen anbietet. Neben Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes werden auch Mitglieder des Gemeinderates an der Sprechstunde teilnehmen.

Politik vor Ort

„Politik erlebbar machen“ ist der Leitgedanke der Veranstaltungen, von denen die erste am 30. August (Montag) um 18 Uhr im Bürgerzentrum Schulze Frenking in Appelhülsen stattfindet.

„Uns ist dabei der direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern wichtig“, macht Bürgermeister Thönnes die Idee deutlich, die hinter dieser Art der Bürgersprechstunden steckt. Einen ersten Anlauf, eine solche Sprechstunde anzubieten, gab es bereits im Februar dieses Jahres als Zoom-Konferenz. Und nun also als Präsenzveranstaltung.

Die anderen drei Termine der Nottulner Bürgersprechstunden sind: 13. Oktober (Mittwoch) in Schapdetten (Hotel „Zur alten Post“), am 14. Oktober (Donnerstag) in Nottuln (Alte Amtmannei) und am 10. November (Mittwoch) in Darup (Hof Schoppmann). Alle Bürgersprechstunden beginnen um 18 Uhr. Anmeldungen sind nicht notwendig. Es gilt die jeweils aktuelle Corona-Schutzverordnung.