C 85 soll Zubringerdienste leisten

ÖPNV in Nottuln-Süd: Ausschuss beschließt kostengünstigere Variante

Der Schnellbus S 60 an der Haltestelle Nottuln-Süd. Dieses Bild wird es ab dem 25. April nicht mehr geben. Künftig soll die Linie C 85 Zubringerdienste zum S 60 leisten.

Die Tage des Schnellbusses S60 in Nottuln-Süd sind gezählt. Ab dem 25. April wird der Schnellbus von Darup aus starten und die Schleife durch den Nottulner Süden nicht mehr bedienen. Kompensiert werden soll diese Veränderung nun durch die Buslinie C85, so gut es eben geht. Darauf verständigte sich am Dienstagabend der Ausschuss für Umwelt und Mobilität mit 10:1 Stimmen.