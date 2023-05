Carport geht in Flammen auf

In Appelhülsen brannte am frühen Nachmittag ein Carport. Nach Angaben der Feuerwehr kamen keine Personen zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr Nottuln kam es wegen eines brennenden Carports in Appelhülsen.

Zu einem Brand in Appelhülsen rückten Feuerwehr und Polizei am Donnerstag aus. Am frühen Nachmittag brannte im Rotdornweg ein Caport. Wie Magnus Kapella, Einsatzleiter der Feuerwehr, berichtet, wurden keine Personen verletzt. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses hatten dieses schon verlassen, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei, die kurz nach der Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hat die Ermittlungen aufgenommen.