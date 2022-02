Corona erschwert die Vorbereitungen

Bereits zwei Mal ist der Nottulner Martinimarkt in den beiden vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. In diesem Jahr, so die große Hoffnung, soll das traditionelle Volksfest wieder stattfinden können, schließlich gilt es, das 400-jährige Bestehen der Nottulner Martinimarkt-Tradition gebührend zu feiern.

Ob die Corona-Pandemie ein unbeschwertes Feiern im gewohnten Rahmen am Martinimarkt-Wochenende 5./6. November wirklich zulassen wird oder ob nur ein abgespeckter Jubiläumsmarkt möglich ist? Das sind Fragen, die nicht nur die Gemeinde Nottuln und den Heimatverein Nottuln als Ausrichter des Eröffnungsabends (geplant wegen des Jubiläums diesmal für Donnerstagabend, 3. November), die sich wegen des Jubiläums in enger Absprache befinden, beschäftigen.

Auch Gewerbetreibende, gemeinnützige Gruppen und Vereine nehmen das Martinimarkt-Jubiläum zunehmend ins Visier und überlegen, mit welchen Angeboten sie sich am Martinimarkt und dem damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntag beteiligen könnten. Sofern sich aus diesen Vorbereitungen heraus Fragen zum Ablauf des Jubiläumsmarktes ergeben oder Gewerbetreibende, Vereine und Gruppen schon auf selbst geplante Martinimarkt-Aktionen hinweisen möchten, können sich Interessierte bei der Gemeindeverwaltung Nottuln melden, am besten per E-Mail an: info@nottuln.de