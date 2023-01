Corona hat große Defizite erzeugt

Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass viele Kinder und Jugendliche stark auf sich fokussiert sind. Der Verein Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln will daher in diesem Jahr verstärkt das Erleben von Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen.

Foto: Rolf Vennenbernd (dpa)/Lena Unterhalt