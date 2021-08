Damit die Steine nicht schreien müssen

Teelichte auf dem Rand des Stiftsbrunnens und auf dem Wasser. In Nottuln hat das Gedenken an die Opfer der Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki Tradition. Auch diesmal waren wieder viele Teilnehmende gekommen.

„Den keiner kennt in Hiroshima, wurde Stein, der schrie“, zitierte Pfarrerin Regine Vogtmann den Text des Liedes „Hiroshima“, das die deutsche Band Puhdys einst sang. Und sie mahnte: „Es darf nicht so weit kommen, dass die Steine schreien müssen. Wir dürfen nicht aufhören, uns zu erinnern.“

Seit vielen Jahren sorgt in der Gemeinde Nottuln die Friedensinitiative (FI) dafür, dass der Atombombenabwurf am 6. August 1945 nicht in Vergessenheit gerät. So auch am Freitagabend, als sie einlud, kleine Teelichter auf dem Wasser des Stiftsbrunnens schwimmen zu lassen und sich des Tages vor nunmehr 76 Jahren zu erinnern.

„Kindern wurde die Zukunft genommen“

Fünf Minuten lang klang eine Glocke vom Turm der St.-Martinus-Kirche. Weil die Dunkelheit bereits eingekehrt war, entfaltete das warme Licht der Teelichte seine besondere Wirkung. Sanfte Töne der Querflöte, gespielt von Jutta Schmalenbach, legten sich über den Platz und stimmten die Anwesenden ein. „Die Kerzen auf dem Wasser schwimmen zu lassen ist – nach einer japanischen Tradition – eine Erinnerung an die Seelen der Verstorbenen“, begrüßte Heinz Böer von der FI die Anwesenden.

„Little boy“, kleiner Junge, habe man zynisch die Bombe genannt, die auf Hiroshima fiel, erinnerte Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes. „Auch viele reale kleine Jungen und Mädchen waren in diesen Tagen unter den Toten. Echte Kinder, denen die Zukunft genommen wurde durch eine Bombe.“ Zwar seien die Geschehnisse von Hiroshima und Nagasaki heute weit entfernt, die Gefahr für unsere Kinder und unseren Planeten aber sei es nicht, so Dietmar Thönnes, der als Nottulner Bürgermeister auch Mayor for Peace ist.

Die Erinnerung wachhalten Der Stiftsbrunnen mit den Teelichten. Foto: Iris Bergmann Jutta Schmalenbach spielte Flöte. Foto: Iris Bergmann Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes erinnerte an den Bombenabwurf. Foto: Iris Bergmann Schöne Atmosphäre am Stiftsbrunnen Foto: Iris Bergmann Zahlreiche Nottulner und Nottulnerinnen waren gekommen. Foto: Iris Bergmann Leonie Glanemann vom Rupert-Neudeck-Gymnasium hilft mit, die Erinnerung wach zu halten. Foto: Iris Bergmann Heller, als in der Wirklichkeit war, sieht es auf diesem Foto aus. Foto: Iris Bergmann Die Lichter schwimmen auf dem Wasser - Erinnerung an die Seelen der Verstorbenen. Foto: Iris Bergmann Foto: Iris Bergmann

Leonie Glanemann, Schülerin des Rupert-Neudeck-Gymnasiums, fragte: „Wer hat sich das Recht genommen, über das Leben anderer zu bestimmen?“ Es sei wichtig, dass die Erinnerung an den Atombombenabwurf weitergetragen werde, so etwas dürfe sich nicht wiederholen.

Auch Pfarrerin Regine Vogtmann appellierte: „Wir dürfen nicht aufhören, uns zu erinnern. Daran zu erinnern, wozu Menschen fähig sind. An die Menschen zu erinnern, deren Leben zerstört wurde.“ Noch immer gebe es Länder, die den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben hätten, bedauerte sie. Und dann schloss die Pfarrerin den Kreis des Gedenkens mit dem Lied der Puhdys über die Steine, die schreien werden, wenn die Menschen vergessen: „Überlassen wir es nicht den Steinen, gegen den Irrsinn von Atomwaffen herauszuschreien: Nuclear weapons are banned!“