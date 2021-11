Darup: Baugenehmigung

Für das Kopfgebäude der Daruper Grundschule, das einem Brand zum Opfer fiel, muss dringend Ersatz her. Nun liegt die Baugenehmigung für den Neubau vor.

Für den Teilneubau der Sebastian­grundschule in Darup ist eine wichtige Hürde genommen: Die Gemeindeverwaltung erhielt in dieser Woche vom Kreis Coesfeld die Baugenehmigung. „Darüber freuen wir uns natürlich sehr“, erklärte Fachbereichsleiter Jonas Sonntag von der Gemeindeverwaltung. In der Zwischenzeit seien die Planungen natürlich weitergegangen. Ein wesentlicher Teil der Ausführungsplanung sei bereits abgeschlossen. Derzeit laufe die Endabstimmung insbesondere bezüglich der technischen Gebäudeausstattung.

Wie geht es weiter? Jonas Sonntag: „Insgesamt befinden sich die Planungen damit im Zeitplan, und wir gehen davon aus, dass im Dezember mit den Ausschreibungen begonnen werden kann. Nach dem jetzigen Stand der Dinge ist der Baustart dann für das kommende Frühjahr geplant.“