Darup feiert seine Feuerwehr

„Jeder Cent, den wir hier investiert haben, ist gut angelegt“, begann Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und fügte hinzu: „Das Ehrenamt ist nicht hoch genug zu schätzen.“ Die zahlreichen Gäste, die am Tag der offenen Tür zur Feuerwehr in Darup gekommen waren, stimmten ihm zu. Es gab etwas zu zeigen im Dorf: Am und im Feuerwehrhaus war in den vergangenen Monaten um- und angebaut worden, um den Feuerwehrleuten gute Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.

Neuer Einsatzleitwagen für alle Ortsteile

Und zwischen den ganzen Feuerwehrautos stand auch noch ein ganz besonderes, das es zu feiern galt: Der neue Einsatzleitwagen (ELW), der für alle vier Ortsteile angeschafft worden ist.

Wie beinahe immer, wenn in Darup etwas stattfindet, steht gefühlt das gesamte Dorf dahinter und nimmt teil. So auch am Samstagnachmittag. Schon von weitem war der Leiterwagen mit dem Rettungskorb zu sehen, der in fast 30 Metern Höhe über allem schwebte. Und wer den nicht sehen konnte, der vernahm immer mal wieder das Martinshorn. Auf den neu angelegten Alarmplätzen standen neben dem neuen ELW noch andere große Feuerwehrautos, die natürlich besonders bei den jungen Gästen sehr beliebt waren. So fand sich manch kleiner Knirps hinter dem großen Lenkrad eines Löschwagens wieder.

Unter den vielen Gästen begrüßte Gemeindebrandinspektor Udo Henke neben dem Bürgermeister auch Kreisbrandmeister Christoph Nolte, den stellvertretenden Daruper Löschgruppenführer Tobias Plogmaker sowie Ratsmitglieder der Gemeinde Nottuln und den Architekten Christian Abendroth. Ebenso waren befreundete Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden gekommen. Nicht ohne Stolz konnte Henke den Anwesenden erklären, dass für den ELW nicht die zur Verfügung stehende Summe von 210.000 Euro ausgegeben werden musste, sondern „nur“ 190.000 Euro. Inzwischen sei ein solches Fahrzeug erheblich teurer und die Wartezeit darauf sei auf über drei Jahre angewachsen.

Anpassungen am Feuerwehrgerätehaus

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes zeigte sich erfreut über die positive Entwicklung der Anzahl Feuerwehrleute in Darup, die sich in den letzten Jahren fast verdoppelt habe. Da aber auch die Anzahl der Einsätze gestiegen sei, seien die Anpassungen am Feuerwehrgerätehaus erforderlich geworden. Finanziert wurde der Bau mit Mitteln der Gemeinde Nottuln, Fördergeldern der Bezirksregierung und des Landes NRW im Rahmen des Programms „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ in Höhe von 125.000 Euro.

Kreisbrandmeister Christoph Nolte begrüßte die Anschaffung des ELW für die Gemeinde Nottuln und betonte die kompatible Technik, die es nun mit dem Einsatz des Fahrzeuges im Kreis Coesfeld gebe. Nachdem der stellvertretende Löschgruppenführer Tobias Plogmaker den Gästen die Neuerungen des Feuerwehrhauses erläutert hatte, traf – mit etwas Verspätung von einer Trauung – Dechant Norbert Caßens ein, der sowohl den neuen ELW als auch die neuen Räume des Daruper Feuerwehrhauses segnete.