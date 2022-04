Darup ist jetzt mit im Boot

Der Start ist erfolgt: Pünktlich hat RVM-Busfahrer Uwe Dreger den Schnellbus S 60 am Montagmorgen zur Daruper Haltestelle „Hof Schoppmann“ gesteuert. Und die erste Nutzerin dieses neuen Busangebots ist sehr zufrieden. Sie will nun häufiger den eigenen Pkw stehen lassen.

Seine erste Fahrt auf der neuen Streckenführung von der Haltestelle Alter Hof Schoppmann in Darup hatte der Schnellbus S 60 am Montagmorgen in aller Frühe.

Die frühen Vögel waren schon wach. Mit ihnen auch Heike Frieling. Die Da­ruperin stand am Montagmorgen um kurz nach 6 Uhr an der Bushaltestelle Alter Hof Schoppmann und wartete auf den Schnellbus S 60, der um 6.09 Uhr kommen sollte. Und tatsächlich: Pünktlich steuerte RVM-Busfahrer Uwe Dreger das große Gefährt an die Haltestelle. „Ich fahre jetzt zur Arbeit nach Münster“, erzählte Heike Frieling und stieg als erste Daruperin in diesen Bus. Ja, sie finde diese Möglichkeit richtig gut und werde das Auto nun öfter stehen lassen. Richtig gut fanden das auch Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, stellvertretender Bürgermeister Paul Leufke – beide ebenfalls aus Darup – und RVM-Vertreter, die sich einige Stunden später zum offiziellen Termin trafen.