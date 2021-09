Darup kann seine Kneipe kaufen

In Darup ist ein weiterer großer Schritt in Richtung Kneipenkauf getan. Die Bürgergenossenschaft kann den Kaufpreis aufbringen.

Ein großer Schritt ist getan in Richtung Kneipenkauf in Darup. Der Bürgergenossenschaft ist es gelungen, den Kaufpreis inklusive der Nebenkosten durch viele Anteilszeichner zu erreichen. Und nun? Zunächst werden alle Zeichnungsbekundungen in ordnungsgemäße Zeichnungen umgewandelt. Konkret geht es am Donnerstag für das Team um Markus Lewerich weiter. Dann wird das weitere Vorgehen besprochen. Nach den umgewandelten Zeichnungen muss der Kauf der Immobilie „in trockene Tücher“ gebracht werden. Des Weiteren sollen nun zwei Teams gebildet werden. Ein Team kümmert sich um den Umbau und die Renovierung. Es werden Leute mit Kenntnissen in Architektur, Innenarchitektur und im Handwerk gebraucht. Das Team „Gastro“ braucht Menschen mit Kenntnissen in der Gastronomie, die nicht nur einen Geschäftsplan auf die Beine stellen können, sondern sich auch im Service und der Küche auskennen.