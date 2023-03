„Wat'n Tach! – Was für ein Tag„!“, seufzte Markus Lewerich glückselig. Und glücklich war am Samstag nicht nur er, sondern gefühlt alle Daruper. Denn es war ein großer Tag: Das Landgasthaus wurde offiziell eröffnet. Nach dreieinhalb Jahren hat der kleine Nottulner Ortsteil „seine“ Kneipe wieder. Und das ist wörtlich zu nehmen, denn die Daruper haben schließlich ihre Kneipe gekauft. Das musste gefeiert werden. Und dazu hatten sich nicht nur die Groß und Klein eingefunden, sondern auch hochrangige Gäste waren zum Gratulieren gekommen.

Markus Lewerich von der Bürgergenossenschaft übernahm die Begrüßung von NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz Silke Gorißen, Regierungsvizepräsident Dr. Ansgar Scheipers, Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, dem stellvertretenden Bürgermeister Paul Leufke und nicht zuletzt der wichtigsten Person, dem neuen Pächter und Chefkoch Sven Rost.

Bürger ziehen an einem Strang

„Sie haben gezeigt, was es bedeutet, an einem Strang zu ziehen“, lobte Ministerin Gorißen in ihrer Rede das ganze Projekt und fuhr fort: „Sie sichern damit Lebensqualität auf dem Lande.“ Dazu sei auch eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft wichtig. Und nicht zuletzt sei es auch wichtig, dieses bürgerschaftliche Engagement mit finanziellen Förderungen zu unterstützen.

Landrat Dr. Christian Pellengahr freute sich „besonders als Daruper“ über das Projekt Dorfkneipe und erinnerte an den Enthusiasmus der Bürgergenossenschaft, als diese die Idee zu diesem Projekt vorstellte, das nun seine Vollendung gefunden hat. „Großes Kompliment, ich bin begeistert“, lobte der Landrat. Der stellvertretende Bürgermeister Paul Leufke überbrachte Glückwünsche aus Politik und Verwaltung der Gemeinde Nottuln. „Wer hätte gedacht, dass aus einer Idee Wirklichkeit wird“, so Leufke.

Landgasthaus Darup feiert Wiedereröffnung Auf die Eröffnung des Landgasthauses stößt (v.l.) Pächter Sven Rost mit Dirk Teichmann, Andreas Determann und Markus Lewerich von der Bürgergenossenschaft an. Foto: Iris Bergmann Silke Gorißen, NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, gratulierte den Darupern zu ihrem Projekt. Foto: Iris Bergmann Hochrangige Gäste aus Politik und Verwaltung waren zum Gratulieren nach Darup gekommen. Foto: Iris Bergmann Während im Saal die offizielle Eröffnung stattfand, machten es sich vorn in den Gasträumen die Daruperinnen und Daruper schon einmal gemütlich. Foto: Iris Bergmann Mit vielen Gästen feierte die Bürgergenossenschaft die Wiedereröffnung des Landgasthauses Darup offiziell (v.l.): Sarah Heimann, Ministerin Silke Gorißen, Andreas Determann, Markus Lewerich, Pächter Sven Rost, Stefanie Lenz und Dirk Teichmann. Foto: Iris Bergmann

Einen sehr unterhaltsamen und humorvollen Rückblick auf die letzten dreieinhalb Jahre gaben den Gästen Andreas Determann, Markus Lewerich und Dirk Teichmann. „Wir waren sieben Verrückte, die auf einen Zug aufgesprungen sind, der keine Bremsen hat“, lachten sie. 150 aktiv Helfende, viel Arbeit, Schweiß, aber auch Freude habe es gebraucht, um nun endlich das Landgasthaus wieder eröffnen zu können. Und dafür haben sie alle Hebel genutzt, die sie finden konnten, haben mit diesem Projekt das kleine Dorf Darup quasi deutschlandweit bekannt gemacht.

Fernsehkoch Frank Rosin hilft bei Pächtersuche

Nicht nur das: Sie fanden über Fernsehkoch Frank Rosin schließlich auch den neuen Pächter Sven Rost, der inzwischen ein Team hat und in den Startlöchern steht. Am Dienstag (28. März) geht der Restaurantbetrieb los.

Die Daruper können es kaum erwarten. Während im Saal die offizielle Eröffnung stattfand, hatten es sich vorn in den Gasträumen die Daruper Bürgerinnen und Bürger gemütlich gemacht. So wie die fröhliche Damenrunde mit einem Herrn am großen ovalen Tisch. „Klar freuen wir uns“, bekräftigten sie. „Wir sind alle Daruper und haben natürlich auch Anteile am Landgasthaus“, fügten sie stolz hinzu und freuten sich auf Kaffee und Kuchen.