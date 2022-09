Das Dorf macht sich schöner

Das Jubiläum „1000 Jahre Appelhülsen“ nähert sich seinem Höhepunkt. Am Wochenende 1./2. Oktober wird das Dorf im Ausnahmezustand sein. Alle freuen sich schon auf die unzähligen Aktionen und Attraktionen.

Transparente an markanten Stellen und viele andere Zeichen weisen auf das Jubiläum „1000 Jahre Appelhülsen“ hin.

Für das große Jubiläum „1000 Jahre Appelhülsen“ macht sich das Dorf weiter schön. Zu der Strohballen-Kunst an den Ortseingängen, zu den Transparenten an den verschiedenen Stellen im Ort hängen nun auch die Fähnchenketten über den Straßen in der Dorfmitte.

Fleißige Helferinnen und Helfer haben sie in dieser Woche montiert, wie Thomas Terlau, Vorsitzender des Heimatvereins Appelhülsen, im WN-Gespräch schilderte. Eine Gemeinschaftsaktion – wie so viele in Appelhülsen. „Alle Vereine haben zusammengearbeitet“, betont Terlau. „Dieses Jubiläum ist komplett von Appelhülsenern organisiert worden.“

Entsprechend groß ist die Vorfreude. Denn mit dem Festwochenende am kommenden Samstag und Sonntag (1. und 2. Oktober) findet der Höhepunkt des Jubiläumsjahres statt. „Die Appelhülsener freuen sich schon sehr“, weiß Annemarie Hake, die viele Vorbereitungen koordiniert. „Nun hoffen alle auf gutes Wetter, die gute Laune der Zuschauer und einen harmonischen Verlauf der Feierlichkeiten.“

Alle Festivitäten spielen sich rund um das Bürgerzen­trum Schulze Frenkings Hof ab, weshalb die Anlieger um Verständnis gebeten werden, dass es vielleicht etwas lauter und unruhiger wird als sonst. Alle Nachbarn sind eingeladen, die 1000-Jahr-Feier zu besuchen.

Das Jubiläumswochenende startet am Samstag (1. Oktober) um 14.30 Uhr mit dem Festumzug, an dem sich rund 600 Mitwirkende beteiligen. Fünf Musikgruppen begleiten das Spektakel. Der Umzug führt über die Lindenstraße zur Kreuzung und dann über die Münsterstraße und Brulandstraße zur Bahnhofstraße. Von dort aus geht es wieder auf die Kreuzung zu und dann zurück zum Bürgerzentrum.

Das Organisationsteam bittet die Anlieger des Festumzuges, ihre Fahnen herauszuhängen. Auch andere schmückende Ideen dürfen gerne realisiert werden.

Ein tolles Appelhülsen-Graffito passend zum Jubiläum. Foto: Ludger Warnke

Wieder zurück am Bürgerzentrum, findet dort ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Überraschungen statt. Nur einen kurzen Spaziergang vom Bürgerzen­trum entfernt, steuert auch die Appelhülsener Mariengrundschule etwas zum Festjubiläum bei. Am Samstag findet von 15 bis 17 Uhr in der Schule eine Ausstellung statt, die von allen Interessierten besucht werden kann. Unter anderem sind hier die Ergebnisse der Projekttage „Schule früher“ ausgestellt. Die Kinder haben sich wieder einmal große Mühe gegeben und vieles aus vergangener Zeit zusammengetragen.

Nach dem offiziellen Festakt um 17 Uhr im Bürgerzentrum setzen um 19 Uhr die Blasmusikvereinigung Nottuln und die Blauen Husaren Coesfeld mit einer feierlichen Abendserenade ein musikalisches Ausrufezeichen. Es folgen anschließend ein fulminantes Feuerwerk und die große Bürgerparty mit Musik und Tanz.

Gottesdienst mit großem Choraufgebot

Weiter geht es mit den Jubiläumsfeierlichkeiten am Sonntag (2. Oktober). Auf die musikalische Gestaltung des ökumenischen Familiengottesdienstes um 10 Uhr haben sich der Kirchenchor Cäcilia Appelhülsen (Leitung An­dreas Scholz) mit Unterstützung von Gastsängern des evangelischen Chores und Chorsängern aus den anderen Ortsteilen und die Steverlerchen gut vorbereitet. Die Koordination und Gesamtleitung liegt bei Kerstin Riegelmeyer.

Danach geht es mit dem Abbau des Maibaumes und dem Treiben am Bürgerzen­trum weiter. Zu jeder vollen Stunde gibt es ein tolles Bühnenprogramm, dürfen sich alle Gäste auf schöne Stunden freuen. Gegen 18 Uhr klingt das Jubiläumsfest aus.

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass Petrus den Appelhülsenern wohl gesonnen ist und am Wochenende die Himmelsschleusen geschlossen hält. Die Gemeinschaft der Appelhülsener Vereine freut sich sehr auf das Festwochenende und hofft auf ganz viele Besucher und Mitfeiernde – aus allen Ortsteilen.