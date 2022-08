Die Mary‘s Meals-AG am Rupert-Neudeck-Gymnasium startet eine neue Schulrucksack-Aktion für notleidende Kinder und würde sich über ganz viele Spenden freuen. Am kommenden Mittwoch (31. August) sammeln die Schülerinnen und Schüler wieder gepackte Schultaschen, die für Kinder im afrikanischen Malawi bestimmt sind. Die gepackten Taschen können am Rupert-Neudeck-Gymnasium von 8 bis 10 Uhr und von 15 bis 18 Uhr bei der Annahmestelle an den Fahrradständern abgegeben werden. Alle Taschen sollten vollständig gepackt sein, bittet die Mary‘s Meals-AG.

Es ist nicht die erste Schulrucksackaktion, die die AG unter der Leitung von Lehrerin Ingrid Schürmann, die auch zweite Deutschlandvorsitzende von Mary‘s Meals ist, durchführt. Denn das Rucksackprojekt der Hilfsorganisation ist denkbar einfach und dennoch sehr hilfreich:

Deutsche Schüler packen und schenken Kindern, die von der internationalen Hilfsorganisation Mary’s Meals in der Schule mit einer täglichen Mahlzeit versorgt werden, ihren nicht mehr genutzten Schulranzen und erleichtern ihnen damit den Schulbesuch. „Der Erwerb von Schulmaterial vor Ort ist schwierig und für die Familien unbezahlbar“, weiß Ingrid Schürmann und ergänzt: „Kinder, die nicht einmal das Nötigste haben, erhalten so oft das erste Geschenk ihres Lebens.“

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann die Schultaschen (Rucksack, Ranzen, etc.) mit Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Kleidung befüllen. Alles, außer Unterwäsche, Hygieneartikel und Schulhefte, darf gebraucht sein, sofern es in einem guten und sauberen Zustand ist.

Die Mary‘s Meals-AG des Rupert-Neudeck-Gymnasiums bittet darum, sich beim Packen der Taschen an folgende Liste zu halten: mindestens drei DIN-A4 Schulhefte (neuwertig), zwei bis drei Kugelschreiber/Tintenroller, zwei Bleistifte, ein Päckchen Bunt- oder Filzstifte, jeweils ein Anspitzer, Radiergummi, Lineal, Mäppchen, Tennisball/kleiner Ball, Esslöffel (kein Plastik), Seifenstück (kein Duschgel/keine Flüssigseife/kein Shampoo), Zahnbürste, Tube Zahnpasta, Handtuch, Kleider-Set und wenn möglich ein Unterwäsche-Set, Pullover/Sweatshirt; Sandalen/Flip-Flops oder Halbschuhe/Turnschuhe; für Mädchen: Rock und T-Shirt oder Kleid (keine Hosen); für Jungen Hose/Shorts und T-Shirt. Auf andere Sachen wie Süßigkeiten und Plüschtiere etc. sollen die Spender verzichten, damit Zollschwierigkeiten vermieden werden.

Die Schulrucksack-Spender werden gebeten, für Mädchen ein rotes Band und für Jungen ein blaues Band mit einer Altersangabe (ages 6-8 / ages 9-11 / ages 12-15) am Griff der Schultasche zu befestigen. Bei der Altersangabe kann man sich an der Kleidergröße orientieren.

Wer möchte, kann Mary‘s Meals auch mit einer Geldspende unterstützen. Mit nur 18,30 Euro kann ein Kind in den ärmsten Ländern der Welt ein Jahr lang in der Schule ernährt werden.