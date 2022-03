Das Gedenken braucht einen festen Ort

Die große Resonanz auf das Gedenken am Stiftsbrunnen hat die Organisatoren ermutigt dazu aufzurufen, die Veranstaltung nun jeden Freitag anzubieten – solange, wie der Krieg in der Ukraine dauert.

Rund 400 Menschen kamen am Freitagabend zum Friedensgedenken am Stiftsplatzbrunnen im Nottulner Ortskern zusammen. Viele hatten regenbogenbunte Friedensfahnen und Kerzen mitgebracht.

„Der Krieg in der Ukraine bewegt viele Menschen in Nottuln. Die Gedenkveranstaltung am Freitag hat gezeigt, wie wichtig ein fester und verlässlicher Ort des Gedenkens ist, um Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen.“ Das schreiben die Gemeinde, die beiden Kirchengemeinden und die Friedensinitiative (FI) in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Pfarrdechant Norbert Caßens, Pfarrerin Regine Vogtmann, Robert Hülsbusch von der FI und Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes möchten den Nottulnerinnen und Nottulnern nun die Möglichkeit geben, sich an jedem Freitag am Stiftsbrunnen zu treffen, um auf die Schrecken des Krieges aufmerksam zu machen und für den Frieden zu beten. „Die Mahnwachen sollten dabei eine Länge von rund 30 Minuten haben. Stattfinden können sie solange, wie der Krieg in der Ukraine dauert“, wünscht sich das Organisationsteam.

Ein Zeichen der Verbundenheit setzen

„Ein Zeichen von Verbundenheit auf breiter Basis wäre es dabei, wenn die Nottulner Schulen, Verbände und Vereine wie zum Beispiel die Blasmusikvereinigung, die Pfadfinder, die Kolpingsfamilien, Frauengruppen, Maria 2.0, die Landfrauen, Landwirtschaftlichen Ortsvereine, Sportvereine, Jugendgruppen oder Chöre das Angebot wahrnehmen und den Freitagabend am Stiftsbrunnen für eine kurze, frei gestaltbare Gedenkveranstaltung nutzen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dafür sperrt die Gemeindeverwaltung den Platz um den Brunnen freitags ab 18 Uhr. Außerdem stellt sie eine Mikrofonanlage zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter kann das Gedenken auch in der Martinuskirche stattfinden.

Die Nottulnerinnen und Nottulner können sich für eine Terminabsprache mit dem Büro des Bürgermeisters unter den Rufnummern 0 25 02/9 42-1 03 oder 9 42-1 04 oder unter der Mail-Adresse info@nottuln.de in Verbindung setzen.