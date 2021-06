Das Judentum interessiert Lotta Aldenborg

Das Abi in der Tasche, den Freiwilligendienst im Blick: Lotta Aldenborg möchte sich ab September in London mit dem Judentum und den Verbrechen der Nationalsozialisten auseinandersetzen.

Wenn der Schulabschluss geschafft ist, stellt sich für viele Abiturienten unweigerlich die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Lotta Aldenborg hat diese Frage für sich eindeutig beantwortet. Die 19-jährige Nottulnerin, die soeben ihren Abschluss an der Friedensschule Münster erfolgreich absolvierte, tritt ab September ihren Freiwilligendienst bei der Organisation „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ (ASF) in London an.

In der Hauptstadt Englands wird sie ein Jahr lang im „Jewish Museum London“ arbeiten. Dort unterstützt sie das Museumsteam bei der Organisation und Durchführung von Bildungsprojekten zur Aufklärung der jüdischen Vergangenheit. Das Erforschen der jüdischen Geschichte, des Judentums sowie das Reflektieren des Holocausts stehen dabei im Mittelpunkt.

Historische Romane in der Freizeit

Ein weiterer Schwerpunkt während des Freiwilligendienstes wird die Mitarbeit in der Organisation „The Association of Jewish refugees“ sein, die Geflüchtete und jüdische Opfer der NS-Verfolgung betreut. Lotta Aldenborg soll den Geflüchteten eine Stütze sein, indem sie ihnen im alltäglichen Leben hilft. „Und ich werde bestimmt auch sehr viel von ihnen lernen.“

Doch wie kommt eine junge Frau auf diese Idee? Die meisten suchen sich doch eher eine Arbeit im sozialen Bereich aus. „Geschichte hat mich schon immer sehr interessiert, deshalb hatte ich auch den Leistungskurs Geschichte. Später werde ich vermutlich auch Geschichte studieren“, erzählt die Nottulnerin, die in ihrer Freizeit gerne historische Romane liest und sich beim Joggen und ihren langen Spaziergängen mit ihrem Shiatsu-Hund „Joey“ auch gerne einmal körperlich fordert.

Auf das Museum wurde sie anlässlich eines verlängerten Wochenendes im Jahr 2019 aufmerksam. „Damals war ich mit meiner Schwester Klara in London. Wir haben alles abgeklappert, nur dieses Museum haben wir nicht mehr geschafft, was ich sehr bedauerte. Und dann sah ich das Angebot des Freiwilligendienstes dort und habe mich sofort beim ASF beworben. Es war Bestimmung, dass es geklappt hat.“

Der Nottulnerin ist ihre Vorfreude auf den London-Aufenthalt in jeder Sekunde anzumerken: „Ich möchte und werde viel über das Judentum lernen. Darauf freue ich mich sehr. Wichtig ist mir aber auch, dass ich mich durch den Freiwilligendienst für eine offene und demokratische Gesellschaft sowie für eine gerechtere Welt und für internationale Verständigung einsetzen kann. Es gibt schließlich nichts Gutes, außer man tut es. Ich möchte meinen Teil zu einer friedlichen Gemeinschaft beitragen und mich dabei mit Menschen aus anderen Kulturen austauschen.“

Suche nach Paten

Da es sich bei der „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ um eine gemeinnützige Organisation handelt, sucht die Nottulnerin für ihre Arbeit noch Patinnen und Paten, die ihren freiwilligen sozialen Dienst finanziell mit 15 Euro monatlich unterstützen. Die Patenschaft dauert zwölf Monate und endet am 31. August 2022. Diese Patenschaft ist Voraussetzung, um die freiwillige Arbeit vor Ort überhaupt leisten zu können. „Durch die Patenschaften möchte es die ASF allen Freiwilligen ermöglichen, einen Dienst zu leisten, ohne dass sie selbst einen zu hohen Eigenbeitrag aufbringen müssen. Darüber hinaus dient die Suche nach Paten auch der Öffentlichkeitsarbeit, um die Idee der Freiwilligendienste noch bekannter zu machen“, erläutert Lotta Aldenborg.

Im Gegenzug würden die Paten von der ASF unter anderem eine Spendenbescheinigung für ihren Patenschaftsbeitrag, zwei Berichte über die Arbeit vor Ort und auf Wunsch die Zeitschrift „Zeichen“ der Organisation erhalten.

Wer Lotta Aldenborg als Pate unterstützen möchte, kann sich gerne bei ihr unter lotta.aldenborg@gmx.de melden oder die Patenschaft direkt online übernehmen unter: