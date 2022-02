„Das war ein schöner Lichtblick“

Jede Menge Spaß hatten am Freitagvormittag die Kinder der Marienschule. Nicht wegen der üblichen Karnevalsfeier. Der Zirkus war zu ihnen in die Schule gekommen.

Auf den Bänken in der Turnhalle saßen süße Zebras und Käfer, Häftlinge, ein zauberhaftes Einhorn und Fußballer allesamt friedlich beieinander und hatten jede Menge Spaß. Es war jedoch nicht die übliche Karnevalsfeier, die die Kinder der St.-Marien-Grundschule in Appelhülsen feierten. Das ließ die Pandemie immer noch nicht zu. Stattdessen genossen die Mädchen und Jungen – dank eines Zuschusses aus dem Topf des Fördervereins der Schule – eine unbeschwerte Schulstunde lang die Vorstellung des kleinen Familienzirkus von Ramon Hein.

Purpurroter Samtvorhang

Hinter einem purpurroten Samtvorhang verborgen, bereiteten sich Clown Charlie, die zauberhafte Lucia und Nachwuchsartist Alessio auf den Auftritt vor. Der Zirkussong „Oh, mein Papa war eine wunderbare Clown“ stimmte die Kinder auf die Vorstellung ein. Dass Clown Charlie nicht trottelig, sondern sehr geschickt ist, bewies er mit einer eindrucksvollen Jonglage. Auf seinem Kinn balancierte er einen Hammer, Stühle und sogar einen Tisch. Auch auf dem wackeligen Rollbrett stehend, wusste er geschickt Bälle und Kegel in der Luft zu halten.

Ein schönes Highlight Clown Charlie konnte nicht nur witzig sein, sondern auch ganz toll jonglieren. Foto: Iris Bergmann Clown Charlie konnte nicht nur witzig sein, sondern auch ganz toll jonglieren. Foto: Iris Bergmann Clown Charlie konnte nicht nur witzig sein, sondern auch ganz toll jonglieren. Foto: Iris Bergmann Clown Charlie konnte nicht nur witzig sein, sondern auch ganz toll jonglieren. Foto: Iris Bergmann In phantasievolle Kostüme gekleidet erlebten die Schülerinnen und Schüler der St.-Marien-Grundschule in Appelhülsen eine zauberhafte Vorstellung des kleinen Familienzirkus Ramon Hein Foto: Iris Bergmann Lucia verzauberte die Kinder mit immer größeren Seifenblasen. Foto: Iris Bergmann Lucia verzauberte die Kinder mit immer größeren Seifenblasen. Foto: Iris Bergmann Lucia verzauberte die Kinder mit immer größeren Seifenblasen. Foto: Iris Bergmann Lucia verzauberte die Kinder mit immer größeren Seifenblasen. Foto: Iris Bergmann In phantasievolle Kostüme gekleidet erlebten die Schülerinnen und Schüler der St.-Marien-Grundschule in Appelhülsen eine zauberhafte Vorstellung des kleinen Familienzirkus Ramon Hein Foto: Iris Bergmann Mit Hula-Hoop-Reifen zeigte Lucia den Kindern mitreißende Kunststücke. Foto: Iris Bergmann Mit Hula-Hoop-Reifen zeigte Lucia den Kindern mitreißende Kunststücke. Foto: Iris Bergmann Mit Hula-Hoop-Reifen zeigte Lucia den Kindern mitreißende Kunststücke. Foto: Iris Bergmann In phantasievolle Kostüme gekleidet erlebten die Schülerinnen und Schüler der St.-Marien-Grundschule in Appelhülsen eine zauberhafte Vorstellung des kleinen Familienzirkus Ramon Hein Foto: Iris Bergmann Mit sechs Jahren war Alessio der jüngste Artist - und faszinerte die Schulkinder. Foto: Iris Bergmann Am Schluss wartete Clown Charlie mit dem „doppeltgemoppelten sauren Aal“ auf. Foto: Iris Bergmann Am Schluss wartete Clown Charlie mit dem „doppeltgemoppelten sauren Aal“ auf. Foto: Iris Bergmann In phantasievolle Kostüme gekleidet erlebten die Schülerinnen und Schüler der St.-Marien-Grundschule in Appelhülsen eine zauberhafte Vorstellung des kleinen Familienzirkus Ramon Hein Foto: Iris Bergmann

Hula-Hoop und Seifenblasen

Die hübsche Lucia verzauberte die Kinder mit Seifenblasen. Blies sie am Anfang viele kleine, bunt schillernde Seifenbläschen in die Luft, so erschuf sie unter staunenden „Ahs“ und „Ohs“ der Kinder nach und nach immer größere dieser faszinierenden Blasen. Aber nicht nur das konnte die Artistin. Auch bunte Hula-Hoop-Reifen ließ sie um Taille, Arme und Beine tanzen. Am Ende waren es 14 Reifen auf einmal, die um sie herum rotierten.

Die Bewunderung aller aber heimste der erst sechsjährige Nachwuchsartist Alessio ein, der wie der große Charlie auf dem wackeligen Brett auf der Rolle schon hervorragend die Balance halten konnte und dabei mit Ball und Kegel spielte.

„Doppeltgemoppelter saurer Aal“

Als Höhepunkt wartete Clown Charlie mit dem „doppeltgemoppelten sauren Aal“ auf – dem doppelten Salto mortale, wie Lucia ihn verbesserte. Und unter dem Lachen der Kinder machte Charlie eine perfekte Rolle vorwärts. „Die Vorstellung war doch ein schöner Lichtblick heute“, meinte Lehrerin Susanne Nagel-Eckey. Die Kinder sahen das offenbar ebenso, denn sie applaudierten begeistert.