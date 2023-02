Das Wasser im Oberlauf stoppen

Umweltausschuss: Erste Überlegungen zum Nonnenbach-Hochwasserschutz in der Ortslage Nottuln

Die meiste Zeit des Jahres ist der Nonnenbach in der Ortslage Nottuln nur ein Rinnsal; oft genug fließt auch gar kein Wasser. Schwer also vorzustellen, dass eine echte Hochwassergefahr drohen könnte. Doch die Prognose ist recht eindeutig: Bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis wären zahlreiche Gebäude entlang des Nonnenbaches zwischen Mühle Hauk-Zumbülte und Potthof gefährdet. Die Gemeinde hat deshalb das Fachplanungsbüro Fischer Teamplan mit der Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Ortslage Nottuln beauftragt. Erste Ergebnisse wurden am Dienstagabend im Ausschuss für Umwelt und Mobilität vorgestellt.