„Das Weihnachtsfest ist traurig“

Andrii Vytivskyi, ukrainischer Pfarrer, war nach Nottuln gekommen. „Damit auch die Menschen aus der Ukraine in ihrer eigenen Sprache Gottesdienst feiern können“, erklärte Pfarrdechant Caßens und fügte schmunzelnd hinzu: „Jetzt sind wir mal in der Situation, dass wir nichts verstehen.“

Andrii Vytivskyi ist im Bistum Münster der neue Seelsorger für die Ukrainerinnen und Ukrainer. In Nottuln feierte er am Freitagabend einen Gottesdienst schwerpunktmäßig in ukrainischer Sprache.

In der Nottulner Pfarrkirche verbreiten der große Tannenbaum, die schöne Krippe und die Kerzen eine heimelig-weihnachtliche Atmosphäre. Vorn am Altar steht ein junger Mann. Es ist der ukrainische Geistliche Andrii Vytivskyi. „Das Weihnachtsfest für die Ukrainer ist traurig, weil wir es nicht zuhause verbringen können“, beginnt er. Er spricht diese Worte sowohl in seiner Muttersprache Ukrainisch als auch auf deutsch und begrüßt am Freitagabend zahlreiche Nottulnerinnen und Nottulner, aber auch Landsleute, die im Stiftsdorf vor dem Krieg in ihrem Land Zuflucht gefunden haben.