Dating-App für Bienenköniginnen

Ein Anruf in der Mittagszeit. Am Telefon der Nottulner Medienagentur 361gradmedien ist die Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker. „Der bitte was?“, hakt Tom-Patrick Kummann erstaunt nach. „Buckfastimker“ – das hatte der IT-Spezialist noch nie gehört. Rassebienen sind für ihn Neuland. Aber genau um diese Tiere geht es bei einem europäischen Pilotprojekt, das die GdeB mit der Agentur aus Nottuln auf die Beine stellen will.

361gradmedien ist spezialisiert auf die professionelle Erstellung von Internetseiten und die Programmierung individueller Software. Viele Arbeitsstunden, viele Problemlösungen und viel Know-how der Medienschmiede aus Nottuln seien in das Bienen-Projekt geflossen, heißt es in einer Pressemitteilung der GdeB.

„Wir Züchter stehen europaweit vor ähnlichen Herausforderungen“, berichtet Niels Dietrich vom GdeB. Der Dachverband habe daher die Initiative ergriffen, um eine gemeinsame Lösung zu initiieren.

Zwar ist den Spezialisten von 361gradmedien die mit dem Projekt verbundene Tierwelt fremd, die technische Struktur indes ist ihnen sehr vertraut. Die Bienenzüchter benötigen eine Zuchtdatenbank, um die großen Mengen an Informationen über ihre Bienenvölker einzupflegen. „Stammbäume müssen verwaltet, Zuchtlinien nachgehalten und Königinnen wollen sinnvoll gepaart werden“, erklärt Entwickler und Projektleiter Tom-Patrick Kummann. „Die Bienenzucht ist ein ganz eigener Bereich und dazu hochsensibel“, weiß er. Ziel sei es, dass die Bienenzüchter in ganz Europa ihre bislang analog geführten Datenbanken digitalisieren können.

Datenbank für Stammbäume und Zuchtlinien

Abstammungen, Belegstellen, bis hin zu den Charaktereigenschaften der Tiere müssen eingetragen werden können. Zwei Monate dauerte es, bis die ersten Züchter testweise Daten einpflegen konnten. „Inzwischen haben bereits rund 600 Züchterinnen und Züchter die Stammbäume ihrer Königinnen eingetragen“, berichtet Kummann. „In Nottuln laufen somit die Informationen von weit über 5300 Bienenvölkern aus ganz Europa zusammen.“

Daraus ergibt sich ein wichtiger, weiterer Vorteil: Züchter können sich schnell einen Überblick verschaffen, welche Drohnen an welchen Belegstellen anzutreffen sind, können so europaweit gezielt nach passenden Paarungspartnern für ihre Königinnen suchen und damit den Zuchterfolg begünstigen. „Das ist eine Art Dating-App für Bienenköniginnen“, schmunzelt Buckfast­imker Niels Dietrich.

App hilft bei der genetischen Durchmischung

Die Hilfe kommt zur rechten Zeit, denn Umwelteinflüsse, moderne Lebensweise und Milbenbefall zwingen Züchter immer stärker zur professionellen Kooperation. Gleichzeitig birgt eine sinkende Zahl an Bienenvölkern eine ganz neue Gefahr. Weniger Völker erhöhen das Risiko einer Inzucht-Depression. Statt sich mit fremden Völkern zu paaren, treffen Königinnen auf Drohnen ihres eigenen Volks. Genetische Probleme können die Folge sein, die unter Umständen das ganze Volk verenden lassen.

In einem weiteren Schritt hoffen die Bienenzüchter auch auf einen zusätzlichen Effekt durch die Digitalisierung ihres Datensystems: „Der Einstieg für jüngere Generationen an interessierten Nachwuchszüchtern wird so viel leichter“, schaut Niels Dietrich hoffnungsvoll in die Zukunft. „Jüngere Züchter können sich leichter einbringen, überregional Kontakte knüpfen und sogar mobil vom Smartphone die Daten ihrer Völker pflegen.“ Aktuell können Züchter auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch die Seite nutzen. Weitere Sprachen sollen hinzukommen.

Niels Dietrich: „Als Vorstand haben wir die Entscheidung getroffen, mit der Firma 361gradmedien eine tragfähige Datenbank unter dem Dach der GdeB allen Mitgliedern und Buckfastzüchtern kostenlos zur Verfügung zu stellen, finanziert durch Spendengelder. Die Datenbank geht jetzt an den Start, und sie ist spitzenmäßig.“