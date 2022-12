Defekte Lüftung verhindert den Schwimmspaß

Am Sonntag war noch alles in Ordnung, am Montagmorgen dann der Schrecken: Die Lüftungsanlage im Nottulner Hallenbad ist komplett ausgefallen. „Deshalb müssen wir das Hallenbad leider bis auf Weiteres schließen“, bedauerte am Montag Harald Gerding, Technischer Leiter der Wasser- und Energieversorgung der Gemeindewerke Nottuln, im WN-Gespräch. Die Schulen, die das Bad für das Schulschwimmen nutzen, wurden umgehend per Mail benachrichtigt. An der nunmehr verschlossenen Eingangstür informiert ein Aushang potenzielle Bad-Besucher. Ob und wann die defekte Lüftungsanlage repariert werden kann, ist derzeit noch offen.

