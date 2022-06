Dem Martinimarkt seit 1947 treu

400 Jahre – ein Zeitraum, in dem viele Generationen von Menschen lebten, arbeiteten, Krieg führten und starben. Aber auch liebten, hofften und das Leben feierten. Der Nottulner Martinimarkt verkörpert eher Letzteres: das Leben, die Freude und die Hoffnung auf gute Tage. Es herrschte der Dreißigjährige Krieg, als der Martinimarkt als ein Symbol der Hoffnung im Jahre 1622 zum ersten Mal im Stiftsdorf stattfand. Das ist nun 400 Jahre her. Ein guter Grund, diese Traditionsveranstaltung, die so eng mit Nottuln verbunden ist, zu feiern.

