Den Erfolg hart erarbeitet

„Als die Nationalhymne gespielt wurde, hatte ich schon einen kleinen Kloß im Hals“, gibt Anke Rüschhoff-Nadermann lächelnd zu. Die Schapdettenerin ist frisch gebackene deutsche Vizemeisterin im Bogenschießen in der Halle. Am Samstag war der kleine Kloß im Hals noch einmal da, als ihr der Vorstand ihres Heimatvereins Fortuna Schapdetten sowie die Bogenschützinnen und -schützen mit einem Ständchen gratulieren.

Am 3. und 4. März fand die Deutsche Meisterschaft im Bogenschießen in der Halle in Berlin statt, für die sich Anke Rüschhoff-Nadermann im Vorfeld qualifiziert hatte. „Das war schon ein schönes Gefühl“, gibt sie zu. War sie aufgeregt? Ja, ein wenig, aber dann müsse man sich ja konzentrieren. Und das tat sie so gut, dass am Ende 546 von 600 Ringen auf der Anzeigetafel standen. Das war die Silbermedaille. „Ich konnte es erst gar nicht glauben“, erinnert sie sich.

Bis zum Meisterschaftstitel brauchte die 52-jährige Schapdettenerin so etwa zehn Jahre. Denn vor zehn Jahren begann sie mit dem Bogenschießen. „Mein Sohn wollte das gern machen“, erinnert sie sich. Sie habe ihn zum Training begleitet. „Und wenn ich sowieso zwei Stunden auf ihn warten muss, dann kann ich ja auch mal mitschießen“, war ihr Gedanke.

So hat sie einfach angefangen. „Ich hatte etwas Erfahrung vom Luftgewehrschießen im Uni-Verein“, zuckt sie die Schultern. „Den Rest habe ich mir hart erarbeitet.“ 2016 machte sie den Trainerschein und ist inzwischen, zusammen mit ihrem Mann Peter, gefragte Trainerin in der Abteilung Bogenschießen des SV Fortuna Schapdetten. Wenn sie nicht gerade selbst trainiert.

Ihr nächstes Ziel? „Draußen über 600 Ringe zu schießen“, antwortet sie spontan. Ab April werden die Bogenschützen wieder auf ihrer schönen Anlage am Sportzentrum trainieren. Auch die neue deutsche Vizemeisterin Anke Rüschhoff-Nadermann.