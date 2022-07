Der Atem der Geschichte weht

Eigentlich hatte er ja ein ganz anderes Buch schreiben wollen. Aber als Catalin Dorian Florescu in Bukarest auf einen Turm trifft, wirft er seinen Plan über den Haufen. „Für mich bedeutete dieser Turm eine Metapher für etwas, das nicht tot zu kriegen ist“, sagte der Schriftsteller jetzt bei der Lesung in der Stiftsbuchhandlung Esplör. Bei der plauderte der Schweizer mit rumänischen Wurzeln aus dem Nähkästchen.

Schriftsteller Catalin Dorian Florescu las in der Stiftsbuchhandlung Esplör aus seinem neuen Buch „Der Feuerturm“.

„Die Recherche ist wie ein Teig, den man in den Ofen der Fantasie schiebt“, sagt Catalin Dorian Florescu schmunzelnd. Das fertige „Backwerk“, sein neuestes Buch „Der Feuerturm“, stellte der Schriftsteller am Freitagabend in der Stiftsbuchhandlung Esplör vor. Damit fand die Jubiläumswoche der Nottulner Buchhandlung ihren krönenden Abschluss.