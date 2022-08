Der Baubeginn steht kurz bevor

Ende der Woche wird mit der Baustelleneinrichtung für die Erweiterung des Edeka-Marktes Kretschmer begonnen. In den kommenden Monaten wird am nördlichen Ende des Bestandsgebäudes ein Anbau entstehen. Mit diesem wird die Verkaufsfläche um rund 400 auf knapp 2000 Quadratmeter erweitert.

Außerdem erfolgt eine Totalsanierung des Marktes, das berichtet die L. Stroetmann Lebensmittel GmbH & Co. KG. Ihre Einkäufe können die Kundinnen und Kunden bis Ende des Jahres aber weiterhin wie gewohnt tätigen. „Es wird erst einmal die äußere Hülle des Anbaus fertiggestellt“, berichtet Inhaber Carsten Kretschmer. Erst im Januar 2023 erfolgt mit einem Durchbruch die Anbindung der Innenräume an das Bestandsgebäude. Hierfür und zur anschließenden Totalsanierung des Marktes wird dieser nach Neujahr vorübergehend geschlossen. Die Fertigstellung ist noch vor Ostern 2023 geplant. „Wir werden unseren Kundinnen und Kunden dann einen modernen Markt mit einem noch größeren Sortiment an Lebensmitteln bieten können“, so Kretschmer.

Neu wird unter anderem eine Sushi-Bar sein, an der täglich frisches Sushi zubereitet wird. Gleichzeitig bleibt aber auch Altbekanntes wie ein WestLotto-Shop und die Bäckerei Essmann in der Vorkassenzone bestehen.

Änderungen wird es künftig bei der Verkehrsführung geben. Die Verbindung zum Parkplatz an der Heriburgstraße wird zukünftig nur noch als Einfahrt dienen. Die Ausfahrt wird alleinig über die vorhandene Anbindung an die Daruper Straße erfolgen, die aber auch weiter als Zufahrt dient.

Eröffnet wurde der Edeka-Markt am Franz-Rhode-Platz im März 2005. Seitdem wird er von Carsten Kretschmer betrieben. Erste Überlegungen zur Erweiterung und Modernisierung gab es schon 2014. Einige Planungen und Entwürfe später erfolgte 2020 dann der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan. Anfang Juli diesen Jahres wurde nun die Baugenehmigung erteilt, heißt es abschließend.