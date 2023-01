Der „Burgsaal“ startet zum 1. März

Die Tinte unter dem Vertrag glänzt noch ganz frisch: In dieser Woche sind sich Uwe Gründken, Eigentümer der Immobilie Burgstraße 7, in der sich das Restaurant Denter befindet, und Gastronom Holger Rosenboom einig geworden. Der 53-jährige Rosenboom wird zum 1. März die komplette Gastwirtschaft pachten und bis auf Weiteres als reinen Saalbetrieb fortführen. Ein Name für das neue Kapitel in der Gastronomiegeschichte an diesem Standort ist schon gefunden: „Künftig wird es ‚Burgsaal‘ heißen“, erzählen Rosenboom und seine Lebensgefährtin Marina Madl im WN-Gespräch. Im Ortsteil Nottuln bleibt damit den Einwohnern ein bewirtschafteter Saal in zentraler Lage erst einmal erhalten.

