Der Ernst des Lebens beginnt unbeschwert

Nicht nur wie hier in der Nottulner St.-Martinus-Grundschule, wo Konrektor Udo Lösel „die Neuen“ begrüßte, sondern auch an der Astrid-Lindgren-Grundschule, der St.-Marien-Grundschule in Appelhülsen und der Sebastian-Grundschule in Darup hieß es „seid herzlich willkommen“. Und natürlich wurde der erste Schultag überhaupt nicht ernst, sondern vielmehr sehr fröhlich und unbeschwert mit den Eltern, Großeltern, Freunden und Verwandten begangen.

Erster Schultag in Nottuln, Appelhülsen und Darup Die Astrid-Lindgren-Schule Nottuln begrüßte die neuen Erstklässler. Foto: Schulen Die St.-Martinus-Grundschule Nottuln begrüßte die neuen Erstklässler: Raben-Klasse. Foto: Schulen Die St.-Martinus-Grundschule Nottuln begrüßte die neuen Erstklässler: Klasse 1b. Foto: Schulen Die St.-Martinus-Grundschule Nottuln begrüßte die neuen Erstklässler: Klasse 1b. Foto: Schulen Die Astrid-Lindgren-Schule Nottuln begrüßte die neuen Erstklässler. Foto: Schulen Die Astrid-Lindgren-Schule Nottuln begrüßte die neuen Erstklässler. Foto: Schulen Die St.-Martinus-Grundschule Nottuln begrüßte die neuen Erstklässler. Foto: Schulen ABC-Schützen in Nottuln. Die Mädchen und Jungen mit ihren riesigen Schultüten waren mal mehr, mal weniger aufgeregt an ihrem ersten Schultag. Foto: Iris Bergmann ABC-Schützen in Nottuln. Die Mädchen und Jungen mit ihren riesigen Schultüten waren mal mehr, mal weniger aufgeregt an ihrem ersten Schultag. Foto: Iris Bergmann