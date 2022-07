Der Gedanke ans Aufgeben ist da

Martin Schölling ist Landwirt aus Leidenschaft. Und dennoch kommt ihm in der letzten Zeit immer wieder der Gedanke, den Hof aufzugeben. Dafür gibt es viele Gründe.

„Es kommt von allen Seiten momentan“, sagt Martin Schölling schulterzuckend und schaut aus dem Fenster. Sein Blick fällt auf die Getreidefelder, die sich hinter seinem Haus ausbreiten. Der 45-Jährige ist Landwirt mit Leidenschaft. Der Hof befindet sich in der Bauerschaft Horst in Nottuln und ist ein Sauenzucht- und Schweinemastbetrieb. „Ich liebe meinen Beruf, kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen“, erzählt er. Und dennoch kommt ihm in der letzten Zeit immer wieder der Gedanke, den Hof aufzugeben. Warum?