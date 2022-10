Der heilige Martin im Mittelpunkt

Die Pfarrkirche St. Martinus wurde zum Schauplatz eines Musicals, das wunderbar an diesen Ort und in diese Zeit passt: Der Kinder- und Jugendchor führte passend zum Martinimarkt-Jubiläum die „Aufregung im Gänsestall“ auf.

Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus die Pfarrkirche in einen Musicalpalast.

Die altehrwürdige Nottulner Pfarrkirche St. Martinus verwandelte sich am Sonntagnachmittag in einen Musicalpalast mit vielen zauberhaften jungen Darstellerinnen und Darstellern – oder besser gesagt: jungen Sängerinnen und Sängern. Der Kinder- und Jugendchor St. Martinus hatte zum Musical eingeladen und mit der „Aufregung im Gänsestall“ für ein volles Haus gesorgt.

Nach langer Corona-Pause und relativ kurzer Probenzeit war es Chorleiter Heiner Block mit seinen Chören gelungen, ein Musical aufzuführen, das den Reigen der Martinimarkt-Feierlichkeiten passender nicht hätte eröffnen können. Der heilige Martin, Namensgeber des Chores, stand im Zentrum.

Zu Ehren des heiligen Martin Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann Mit der Aufführung des Stückes „Aufregung im Gänsestall“ verwandelten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block die Nottulner Pfarrkirche für einen Nachmittag in einen Musicalpalast. Foto: Iris Bergmann

Der Ausschnitt der Geschichte vom heiligen Martin, der seinen Mantel mit einem armen Bettler teilt, ist stets zum Martinsumzug präsent. Aber die Mädchen und Jungen des Chores boten ihrem Publikum die ganze Geschichte, nämlich wie Martin sich, einst Soldat, in seinem Denken und Tun wandelte, sich den Bedürftigen und Schwachen zuwandte, schließlich getauft werden wollte und seinen Glauben weitergab und nicht zuletzt Bischof wurde. Jedoch war Martin (ausdrucksvoll gespielt und gesungen von Lilly Temming) viel zu bescheiden, ja er versteckte sich gar in einem Gänsestall, um der Amtswürde zu entgehen. Aber sehr zur Freude seiner Anhänger und schließlich auch seiner Zweifler wurde er Bischof von Tours.

Am Ende gab es begeisterten Applaus vom Publikum – jedoch nicht nur für den Gesang. Auch die Kostüme und das liebevoll gestaltete Bühnenbild am Altar gefielen. „Guck mal, da ist sogar so richtig unsere Kirche nachgemacht“, freute sich ein kleiner Zuschauer und genoss die Zugabe der Chöre.