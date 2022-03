Der Krieg ist allgegenwärtig

Gefühle lassen sich nicht einfach ausschalten. Das erleben die Männer und Frauen, die sich in der privat organisierten Nottulner Ukraine-Hilfe engagieren, in diesen Tagen ganz intensiv. Auf der einen Seite sehen sie das Leid der Flüchtlinge, die einer ungewissen Zukunft entgegensehen. Auf der anderen Seite erfahren sie Dankbarkeit, Freude und Hoffnung von den Menschen, denen sie helfen konnten. Die Nottulnerin Diana Diel engagiert sich in der Ukraine-Hilfe und hat selbst schon Fahrten nach Polen zu den Flüchtlingen unternommen. Für die WN-Lokalredaktion hat sie ihre Erlebnisse, Eindrücke und Gedanken von der letzten Reise nach Polen aufgeschrieben. Sie berichtet:

„Gestartet sind wir mit mehreren Transportern und einem Pkw-Kombi am Freitagmorgen um 10 Uhr. Ankunft in Breslau war gegen 22 Uhr an einem Hippodrom eines polnischen Priva­tiers, der sich sehr stark in der Friedensbewegung engagiert. Empfangen wurden wir dort von einem fließend Englisch sprechenden Volontär, der auf diesem Gestüt großgeworden und dort als Reiter angestellt ist.

Ausladen in eisiger Kälte

Im Konvoi wurden wir dann über Seitenstraßen zum Hauptbahnhof in Breslau geführt, wo unsere Spendengüter abgeladen und nach Art und Empfangsort in eisiger Kälte sortiert wurden. An dieser Verladestelle gab es auch eine Versorgungsstra­ße, an der Geflüchtete und Helfende eine stärkende Suppe und warme Getränke bekamen.

Sortiert wurden die Spenden einerseits nach Warengruppen, andererseits auch nach den Bestimmungsorten: Breslau, ukrainische Bevölkerung und Front.

Nach zirka zwei Stunden waren alle Spenden den Bestimmungsorten zugeordnet und wurden entweder von freiwilligen Helfern auf der Versorgungsstraße sortiert oder befanden sich gesichert auf Europaletten in einem Lkw, der vom Volontär dann zu einer weiteren Ladestation gefahren wurde, um dann im Anschluss nach einer weiteren Aufladeaktion mit taktischen Gütern für die Männer an der Front in die Ukraine gebracht zu werden.

Fahrt nach Krakau

Unser Team hat daraufhin die Nacht in einem Hotel in Breslau verbracht und ist dann am frühen Morgen Richtung Krakau-Hauptbahnhof gestartet. Was uns dort erwartete, war uns allen zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst: Menschen über Menschen, teils mit ganz wenig Hab und Gut, aber auch gänzlich ohne Gepäck. Weinende, verzweifelte Mütter mit schreienden Babys auf dem Arm oder ihren kleinen verängstigten Kindern an der Hand, alte Menschen, die kaum noch laufen konnten, Männer, die kaum eine Chance haben, eine Unterkunft für sich oder für ihre Familien zu finden . . . Tränen über Tränen! Überall hört man nur die Worte ‚Katastrophe! Katastrophe!‘

Impression von einer Fahrt der Nottulner Ukraine-Hilfe nach Breslau und zum Hauptbahnhof Krakau. In Krakau bot die Ukraine-Hilfe Mitfahrmöglichkeiten nach Nottuln an. Foto: Sammlung Diana Diel

Menschen liegen sich weinend in den Armen

Menschen wissen nicht wohin und bitten fremde Menschen um Hilfe, liegen sich weinend in den Armen. In jeder noch so kleinen Ecke stehen Babybetten und liegen Isomatten, auf denen die Menschen versuchen, etwas Ruhe zu finden. Familien breiten ihre Jacken und Mäntel aus und essen auf dem Fu­ßboden zusammen.

Rund um die Uhr versuchen Freiwillige, Menschen an einem leerstehenden Ladenlokal im Bahnhof zusammenzubringen, hängen Unterkunfts- und Fahrgelegenheitsangebote aus, kümmern sich um die Notversorgung der Menschen, die am Abgrund ihrer Kräfte stehen. Das Ausmaß des Krieges ist allgegenwärtig. Diese Eindrücke, da sind wir uns alle sicher, werden uns unser Leben lang begleiten.

Nach sechs langen und furchtbaren Stunden, in denen wir versucht haben, dass Menschen zu uns vertrauen fassen, saßen wir endlich um 19 Uhr mit insgesamt zehn Menschen aus der Ukraine in unserem Auto.

Erster Stopp: McDonalds! Kennt jeder! Und die Kinder mussten raus aus dieser schrecklichen Situation. Sie brauchten dringend etwas Ablenkung, um ihre Angst zu verlieren. Wir brauchten Luft zum Durchatmen, und alle brauchten etwas Warmes im Bauch.

Heimreise mit zehn Flüchtlingen

Gut gestärkt starteten wir dann unsere Heimreise, auf der wir kurz hinter der deutschen Grenze eine Frau bei ihrer Schwester absetzten. Mitten im tiefsten sächsischen Wald an einem Kinder- und Jugenderholungskurhaus. Wir Fahrer schauten uns nur kurz an, zückten gleichzeitig unsere Portemonnaies und drückten ihr jeder 50 Euro in die Hand: ‚Wenn hier etwas Komisches passiert, hau ab und melde dich! Wir holen dich hier sofort wieder raus!‘ Ein mulmiges Gefühl durchfuhr uns, als sie schlussendlich ausstieg. Dann die Erleichterung, ihre Schwester stand vor uns und erklärte uns die Situation. Auch hier lagen wir uns wieder in den Armen, drückten uns Minuten lang. Tränen flossen, als ob wir uns schon ewig kennen würden und einen liebgewonnenen Menschen verabschieden müssten. Aber wir wussten, es ist alles gut, sie ist hier in Sicherheit. Weiterfahren!

Nur von kurzen Kaffee-Pausen unterbrochen, erreichten wir dann am Sonntagnachmittag Nottuln, wo die Menschen herzlich von ihren Gastgeberfamilien empfangen wurden, um sie in ihr neues, sicheres Zuhause zu bringen, in dem sie Halt, Zuversicht, Unterstützung und Frieden finden können.“