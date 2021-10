Der Wille zur Veränderung

In Schapdetten gibt es eine ganze Reihe von Bürgerinnen und Bürgern, die aktiv am Ziel Klimaneutralität mitarbeiten wollen. Beim Bürgerabend waren allerdings auch ganz andere Stimmen zu hören.

Reiner Tippkötter ist überzeugt: „Ein Weiter-so wie bisher geht nicht. Das zeigt uns unser Erdball.“ Und: „Jeder kann seinen Beitrag leisten.“ Wie schon zuvor bei den Bürgerabenden in den anderen Ortsteilen warb der Energieberater am Mittwochabend auch in Schapdetten zusammen mit Petra Bunzel, der Klimaschutzbeauftragten der Gemeinde Nottuln, für das Ziel der klimaneutralen Gemeinde Nottuln bis 2030. Doch gab es diesmal zeitweise heftigen Widerspruch.

Unter den rund 20 Anwesenden, nicht alle in Schapdetten wohnend, waren auch einige Bürger, die die Begründungen für den Klimaschutz sehr kritisch sehen, den möglichen Nottulner Beitrag zum Klimaschutz als so gering erachten, dass er zu keinen Veränderungen beim Klima führen werde. Auch wurde unter anderem die Sorge geäußert, dass durch regulatorische Maßnahmen eine finanzielle Belastung auf die Bürger zukommt, die nicht mehr von ihnen zu stemmen ist.

Heftiger Widerspruch

Der Großteil der Anwesenden zeigte sich hingegen offen für das Thema und war daran interessiert, über Möglichkeiten und Chancen zu diskutieren. Für Petra Bunzel und Reiner Tippkötter vom Büro Energielenker war die Moderation diesmal durchaus herausfordernd.

Nach der Vorstellung der Grundlagen für die Strategieplanung „Klimaneutrales Nottuln 2030“ ging es gleich in die Diskussion. Der Teilbereich „Mobilität“ ist auch für die Schapdettener wichtig. Mit einer besseren Taktung, zusätzlichen Verbindungen und günstigen Preisen könnten mehr Bürger als bisher für den ÖPNV gewonnen werden.

Schapdetten hat erste Schritte schon getan

Was die regenerative Stromerzeugung durch Fotovoltaikanlagen angeht, hat Schapdetten sich bereits in den vergangenen Jahren auf den Weg gemacht, unter anderem auch Dank einer Initiative der Arbeitsgruppe ZAK (Schapdettens Zukunft aktiv und kreativ gestalten), die mehrere Eigenheimbesitzer für die Installation von Fotovoltaikanlagen gewinnen konnte. Damit noch mehr Bürger solche Anlagen auf ihren Hausdächern installieren, sollte die Gemeinde gute Informations- und Beratungsmöglichkeiten schaffen oder koordinieren. Auch die Vermietung von Hausdächern für Fotovoltaikanlagen wurde vorgeschlagen.

„Viele kleine Schritte schaffen auch viel“, mahnte eine Teilnehmerin, nicht nur auf größere Projekte zu schauen. So gab es auch eine Reihe von Vorschlägen für kleinere Maßnahmen. So sollte die Gemeinde eigene Infrarotkameras anschaffen und diese an die Bürgerinnen und Bürger ausleihen, damit diese Kältebrücken in der Dämmung erkennen können (Thermografie). Auch Ratgeber, wie Häuser durch Pflanzen beschattet werden, sodass im Sommer keine Klimaanlagen notwendig sind, wurden gewünscht. Auch Ratgeber zur Begrünung von Carports oder zu einer klimafreundlichen und pflegeleichten Vorgartenbepflanzung seien wünschenswert (weniger Steingärten).

„Bürgerinnen und Bürger sollen nicht gezwungen werden“

Reiner Tippkötter war es wichtig zu betonen: „Die Bürgerinnen und Bürger sollen nicht gezwungen, sondern überzeugt werden, den Weg der Klimaneutralität mitzugehen.“ Und zwar jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Notwendig sei dafür der Wille zur Veränderung. „Wir brauchen Akteure, die sagen, ich setze das um.“

Der Bürgerabend in Schapdetten, wenn auch zeitweise sehr kontrovers verlaufend, hat gezeigt, dass solche Akteure auch in Schapdetten vorhanden sind.

Alle Ergebnisse aus den vier Bürgerabenden werden nun in der Steuerungsgruppe zu diesem Projekt und in einem Arbeitskreis mit Ratsmitgliedern beraten. Am Ende steht eine ausformulierte Klimastrategie, die in der Dezembersitzung des Gemeinderates zur Abstimmung gestellt wird.