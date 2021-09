Der Zukunft der Erde zuliebe: „Licht aus, Nacht an“

Der Kreis der Unterstützer ist groß und durchaus prominent besetzt. Neben Naturschutzorganisationen wie dem BUND werben auch die Deutsche Umwelthilfe, der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar oder der Meteorologe Sven Plöger für die Earth Night, die in diesem Jahr am Dienstag (7. September) stattfindet. Ab 22 Uhr sollen in dieser Nacht das Licht und die Beleuchtung reduziert oder ganz ausgeschaltet werden, kündigt die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung an.

Hinter der Aktion Earth Night steckt die ehrenamtliche und überparteiliche Initiative „Paten der Nacht“, die erstmals im September 2019 mit einer Internetseite und einem Flyer auf das Thema „Lichtverschmutzung“ aufmerksam machte. Ihr Motto: „Licht aus, Nacht an“.

Mit der Earth Night soll erreicht werden, dass die Menschen über einen verantwortungsvollen Umgang mit künstlichen Lichtquellen nachdenken. Allein die Eindämmung desjenigen Anteils des Lichtes, der sinn- und nutzlos in den Himmel strahlt, spare riesige Energiemengen ein und reduziere zugleich drastisch die durch Kunstlicht ausgelöste Belastung von Umwelt, Natur und Mensch, heißt es auf der Homepage von „Paten der Nacht“.

Die Earth Night soll deutlich machen, mit welchen recht einfachen Mitteln es gelingen kann, die Lichtverschmutzung einzudämmen.

In Nottuln sind es die Gemeindeverwaltung und die beiden Kirchengemeinden, die mit ihrer Teilnahme ein Zeichen setzen wollen. Dabei sind ab 22 Uhr das Rathaus und die Kirchengebäude in Dunkelheit gehüllt. „Es wäre schön, wenn sich noch weitere Nottulnerinnen und Nottulner finden, die diese Aktion unterstützen“, wünscht sich Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes, dass die Aktion weitere Kreise zieht. „Wir alle sollten zumindest ein paar Gedanken daran verschwenden, wie der Umgang mit künstlichen Lichtquellen optimiert werden kann.“

Denn nachweislich töte das viele Licht pro Jahr Hunderte Milliarden Insekten, irritiere Vögel und Pflanzen, mache den Schlaf weniger erholsam, fördere Krankheiten und lasse den Sternenhimmel verschwinden.