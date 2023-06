Deutscher Sachbuchpreis 2023 für Historiker Ewald Frie

Die Geschichte der Bundesrepublik wird fast ausschließlich aus städtischer Sicht erzählt. Doch was geschah auf dem Lande? Wie konnte das alte bäuerliche Leben derart geräuschlos zu Ende gehen? Der Historiker Ewald Frie hat darüber ein am Donnerstag mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnetes Buch geschrieben. In den Hauptrollen: seine Eltern und alle elf Geschwister auf ihrem Hof in Nottuln.

Jacqueline Esplör hätte Ewald Frie nur zu gern zu einer Lesung in ihre Buchhandlung eingeladen. Doch daran, das war ihr klar, war nicht zu denken. Der Platz hätte nicht gereicht für all die Menschen, die dem Historiker zuhören wollten, der seine Kindheit und Jugend in Nottuln verbracht hat. Einigen Gästen dürfte es schmeicheln, dass Nottuln seit Mitte Februar – in gewisser Weise jedenfalls – auf der Spiegel-Bestsellerliste steht. Der Verlag C.H. Beck druckt bereits die siebte Auflage von „Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben“. Die Jury des Deutschen Sachbuchpreises hat Ewald Frie am Donnerstag mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet.