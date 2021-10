Die Aktiven waren am Ende enttäuscht

Die Initiative Maria 2.0 nutzte die Gelegenheit: Als Weihbischof Dr. Stefan Zekorn am Samstag wegen der Firmung in Nottuln war, suchten sie das Gespräch mit ihm.

Während am Samstagnachmittag in der Nottulner Pfarrkirche zwei Firmgottesdienste stattfanden, bei denen Weihbischof Dr. Stefan Zekorn den Jugendlichen den Segen spendete, hatten sich auf dem Platz vor der St.-Antonius-Statue Frauen und auch Männer mit Bannern rund um ein kleines Feuer platziert: eine Mahnwache der Initiative Maria 2.0.

Diese hatte alle Frauen und Männer eingeladen, an der Mahnwache teilzunehmen, um gemeinsam darzustellen, dass es neue Wege und Reformen in der katholischen Amtskirche geben müsse. Die Initiatorinnen nutzten die Anwesenheit des Weihbischofs in Nottuln und hatten sich mit ihren Bannern den Zeitpunkt zwischen den beiden Gottesdiensten zur Firmung auserkoren. „Das war unsere Idee“, erklärte Mechtild Henke. „Es ist die Chance, die hohen Herren aus Münster einmal persönlich zu treffen.“

Interesse der Gottesdienstbesucher erfreute

Bereits vor zwei Jahren hatten die Frauen von Maria 2.0 eine erste Mahnwache abgehalten. Seinerzeit war der Weihbischof auf ein kurzes Gespräch zu ihnen gekommen, erinnerte sich Mechtild Henke. Auch in diesem Jahr kam Dr. Stefan Zekorn zwischen den Firmgottesdiensten zur Mahnwache, schaute sich die Plakate eingehend an und nahm sich Zeit für ein paar Worte. Dennoch waren die Initiatorinnen am Ende enttäuscht: „Er kam zwar freundlich herüber, aber inhaltlich blieb er uns in seinen Aussagen vieles schuldig.“

Gefreut habe man sich jedoch über das Interesse etlicher Gottesdienstbesucherinnen und -besucher, aber auch von Passanten. „Ein Mann lobte unsere Initiative“, freute sich Henke. Das habe man als echte Wertschätzung des Engagements empfunden.