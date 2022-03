Erster Kulturstammtisch in Nottuln

„Wir wussten gar nicht, ob und wie das hier angenommen wird“, eröffnete Thomas Brieden den ersten Nottulner Kulturstammtisch am Donnerstagabend in der Gaststätte Böcker-Menke. Dass er angenommen wurde, das bewiesen die etwa 20 Kunstschaffenden, die sich um den langen Tisch herum eingefunden hatten. „Die Atmosphäre war spürbar positiv“, empfand zum Schluss Dr. Gabriele Hovestadt, die wie Brieden dem Kulturbeirat angehört. Nach einer lockeren Vorstellungsrunde der Anwesenden habe sich ein kreativer und lebendiger Austausch entwickelt, seien viele Ideen in den großen Gedankenpool geworfen worden.