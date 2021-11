Die „Blues Brothers“ kommen nach Nottuln

„Soul Man“, „Gimme Some Lovin‘“ und „Ev’rybody Needs Somebody“ sind nur drei der bekannten Hits der Blues Brothers. Diese lässt die „Heart & Soul Blues Brothers Show” am 13. November in der Alten Amtmannei wieder aufleben.

Die „Heart & Soul Blues Brothers Show” geht mit vielen bekannten Hits am 13. November in der Alten Amtmannei über die Bühne.

„Es sind 106 Meilen nach Chicago, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!“ Zum 40-jährigen Jubiläum des legendären Films „Blues Brothers“ reist die „Heart & Soul Blues Brothers Show” musikalisch dahin, wo alles begann: „Sweet Home Chicago!“ Auf dieser Reise machen die Blues Brothers auf Einladung von „Blues in Nottuln“ am 13. November (Samstag) Station in der westfälischen Blues-Hochburg.

In der zweistündigen Live-Show gibt es laut einer Pressemitteilung neben den zahlreichen Hits der Blues Brothers selbst – darunter „Soul Man“, „Gimme Some Lovin‘“ und „Ev’rybody Needs Somebody“ – bei der neuen „Sweet Home Chicago“-Tour dieses Mal auch die starken Songs der anderen Musik-Legenden aus den Filmen: allen voran natürlich Aretha Franklin und James Brown, aber auch John Lee Hooker, B.B. King, Cab Calloway oder Ray Charles, um nur einige zu nennen.

Viele Hits aus dem Repertoire der Blues Brothers

Dabei wechseln sich bekannte Soul-Hymnen mit stimmungsvollem Slow Blues ab, knackiger Rock’n’Roll mit Balladen, alles aus dem Repertoire der Blues Brothers und Band. Die Show-Einlagen von Oliver „Jake“ Glosch und Dirk „Elwood“ Zepuntke seien sowieso schon legendär, doch bei der neuen Tour legten sie mit Sketchen der Blues Brothers aus der Comedy-Serie „Saturday Night Live“ noch mal eins drauf, heißt es in der Ankündigung.

Die „Heart & Soul Blues Brothers Show“ stehe mit ihren elf Spitzen-Musikern für höchste musikalische Qualität. Die Rhythm’n’Blues- und Blues-Revue lebe von der Energie der einzelnen Bandmitglieder mit einer echten Horn-Section (Saxophon, Trompete, Posaune) und der groovenden Rhythm-Section, das alles angeführt von „Jake“, „Elwood“ und „Aretha“. Seit fast 20 Jahren präsentiert die Band diese Musik auf großen Bühnen ebenso wie in kleinen Clubs.

Der originellste „Blues Brother“ wird prämiert

Der Beginn der Veranstaltung in der Alten Amtmannei, Joseph-Moehlen-Platz 1, ist um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr unter Berücksichtigung der 2G-Regeln (mit Ausweiskontrolle), gerne auch im Blues-Brothers-Outfit. Der originellste „Blues Brother“ wird prämiert und erhält zwei Eintrittskarten für das Konzert mit der Irish-Folk-Gruppe Harmony Glen am 18. Dezember.

Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 21 Euro. Sie sind erhältlich bei der Nottulner Touristinformation am Stiftsplatz 7/8 oder per Überweisung an: Blues in Nottuln e.V., Stichwort: Bluesbrothers, Volksbank Nottuln: DE12 4016 4352 0029 5582 00, BIC: GENODEM1CNO. Die Karten liegen nach Überweisung am 13. November auf den jeweiligen Namen am Eingang bereit.