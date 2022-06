Die Dusche als Künstlerutensil

„Duschbilder“ sind derzeit in der Nottulner Gemeindeverwaltung in der Reihe „Kunst im Rathaus“ zu sehen. So nämlich nennt der Künstler Djawed Wasseh seine Arbeiten. Aus einem ganz einfachen Grund.

Die Kunstwerke von Djawed Wasseh verdienen einen zweiten, noch genaueren Blick. Es gilt, ungewöhnliche Strukturen zu entdecken. Strukturen, die der afghanische Künstler nicht nur mit seinen eigenen Händen geschaffen hat, sondern auch mit der Kraft des Wassers – aus dem Duschkopf. Tatsächlich nennt Wasseh seine Werke „Duschbilder“. Eine Auswahl ist nun zu sehen in der Nottulner Gemeindeverwaltung in der Reihe „Kunst im Rathaus“.

Bei der offiziellen Ausstellungseröffnung fragte auch die stellvertretende Bürgermeister Dr. Susanne Diekmann höchst interessiert nach, was es mit dieser Malmethode auf sich hat. Für Djawed Wasseh, der in Kabul geboren wurde und seit 32 Jahren in Münster wohnt, ist Kunst ein wichtiger Angelpunkt in seinem Leben. Im Laufe der Zeit haben seine Werke einen ganz eigenen Stil bekommen. Ursächlich dafür ist die von ihm entwickelte „Duschtechnik“.

Bilder kommen unter die Dusche

Bevor die Farben ganz abgetrocknet sind, stellt er seine Bilder unter die Dusche, lässt an einigen Stellen des Bildes das Wasser darüber strömen und verändert so den Farbverlauf oder entfernt gar einen Großteil der Farben. Auf diese Weise bekommen die Bilder einen ganz besonderen Ausdruck.

Die Idee dazu kam ihm vor 27 Jahren durch einen Zufall, wie er den Teilnehmern der Ausstellungseröffnung verriet. Weil er damals an einem Wochenende keine frischen, unbenutzten Leinwände für neue Bilder hatte, wusch er unter der Dusche von zwei Bildern wieder die Farbe ab. Zwei Stunden später, als die Leinwände getrocknet waren, sah Djawed Wasseh, dass zwar die Farben entfernt waren, aber die feinen Strukturen der vorherigen Bilder sich noch in einer ganz besonderen Ästhetik auf der Leinwand abzeichneten. Damit war die Gattung der „Duschbilder“ geboren.

Wer sich selbst einen Eindruck von den Werken des Künstlers machen möchte, ist herzlich willkommen und hat dazu noch bis zum 10. August (Mittwoch) Zeit. Die Ausstellung im Nottulner Rathaus ist zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zu sehen.