Die Fahrradflunder kommt an

Mit sieben Fahrrädern ist die Fahrradflunder, die auf dem Parkstreifen am Potthof steht, an diesem frühen Morgen im Februar bereits gut ausgelastet. Die Bushaltestelle „Historischer Ortskern“ auch. Zahlreiche Nottulnerinnen und Nottulner stehen dort und warten auf den Schnellbus nach Münster. Immer noch kommen neue Fahrgäste hinzu, entweder zu Fuß oder mit dem Rad. Das wird dann jedoch an der Hecke oder am Zaun der angrenzenden Grundstücke abgestellt. Gut zwölf Räder stehen nun dort. Der neue Fahrradabstellplatz, der bis zu zehn Rädern einen sicheren Halt gibt, findet jetzt keine Beachtung mehr. Keiner der Neuankömmlinge schaut nach, ob dort noch ein Platz frei ist.

Ian Bartlett, Mobilitätsmanager der Gemeinde Nottuln, und die Klimaschutzbeauftragte Martina Marquardt-Wißmann beobachten die Szenerie sehr aufmerksam und ziehen ihre Schlüsse, berichtet die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung. Neben der Vermutung, dass es wahrscheinlich einfach die Gewohnheit ist, die die Radfahrer dazu bringt, ihr Vehikel wie immer am Zaun oder an der Hecke abzustellen, sehen die beiden Verwaltungsmitarbeitenden noch etwas anderes: Die Fahrradflunder wird bereits eine Woche nach ihrer Inbetriebnahme sehr gut angenommen.

Aus Gewohnheit in die Hecke

Mit der mobilen Abstellfläche möchte die Gemeinde in den kommenden Monaten an verschiedenen Stellen in den vier Ortsteilen den Bedarf an Fahrradabstellflächen ermitteln. „Auf diese Weise können wir vermeiden, dass Fahrradständer dort fest gebaut werden, wo sie unter Umständen gar nicht benötigt werden“, erklärt Bartlett. Der Praxistest soll dann zeigen, wo überall im Gemeindegebiet ein Bedarf für Rad-Parkplätze besteht. Diese Erkenntnisse möchte die Verwaltung dann nutzen, um der Politik vorzuschlagen, an den ermittelten Standorten feste Abstellflächen für Fahrräder zu errichten. „Die hohe Auslastung der Fahrradflunder am Potthof wirkt sich positiv auf den Evaluationszeitraum aus“, berichtet Mobilitätsmanager Bartlett, „sie ermöglicht uns eine frühere Beschlussfassung im Fachausschuss und im Rat, ob an dieser Stelle die Parkfläche umgewidmet werden soll.“

Vorschläge für weitere Flunder-Standorte erwünscht

Bartlett und Marquardt-Wißmann denken wegen der großen Resonanz durchaus in größeren Dimensionen: Sie können sich vorstellen, statt eines gleich zwei Pkw-Stellplätze in feste Fahrradstellplätze umzuwandeln, die dann gepflastert und mit Fahrradbügeln ausgestattet werden. Zudem sind bereits erste Wünsche und Ideen für weitere Fahrradflunder-Standorte aus der Bevölkerung bei Ian Bartlett und Martina Marquardt-Wißmann eingegangen. „Das freut uns sehr“, wünschen sie sich ausdrücklich noch viele weitere Anregungen.

Inzwischen erreichten die Gemeindeverwaltung zum Thema Fahrradflunder aber auch kritische Stimmen. „Wir nehmen die Kritik sehr ernst und werden mit den Bürgern und Bürgerinnen das Gespräch suchen“, betonen Ian Bartlett und Martina Marquardt-Wißmann. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Anregungen, Fragen und Kritik direkt an Ian Bartlett und Martina Marquardt-Wißmann wenden, und zwar per E-Mail an bartlett@nottuln.de und marquardt-wissmann@nottuln.de sowie unter den Telefonnummern 0 25 02/9 42-3 48 (Marquardt-Wißmann) und 0 25 02/9 42-3 53 (Bartlett).