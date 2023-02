Die Feuerwehr erhält einen Spa-Bereich . . .

Für das Dorf einen Strand und für die Feuerwehr einen Spa-Bereich. Die Appelhülsener Karnevalisten haben in ihrer Regierungserklärung klare Erwartungen zur Weiterentwicklung ihres Ortes formuliert.

Ausgelassen und fröhlich feierte die Kolpingsfamilie Appelhülsen ihr erstes Karnevalsfest nach der Pandemie-Pause. Narren an die Macht: Prinz Volker Scheipers übernimmt.

Die Kolping-Karnevalisten in Appelhülsen haben am Samstag ihre eigenen närrischen Paragrafen für die tollen Tage verkündet:

§ 1 Die Session wird jetzt immer drei Jahre dauern. Das hat sich bei der liebreizenden Prinzessin Nicole und dem Hofnarrprinzen Stefan bewährt. Schließlich ist die Session des Bürgermeisters ja auch länger . . .

§ 2 Die Steverrenaturierung wird dafür genutzt, das Appelhülsener Touristenpotenzial voll auszunutzen: Appelhülsen bekommt eine Strandlandschaft. Neben dem Strand werden nach holländischem Vorbild alle 400 Meter Gaststätten auf Pfählen eröffnet.

§ 3 Von jetzt an muss bei den Schießwettbewerben zum Schützenfest immer eine Königin gekrönt werden. Das ist unser Anteil zur Geschlechtergleichberechtigung.

§ 4 Die Kindergärten und Grundschulen werden zu speziellen Verkehrsförderzentren ausgebaut, da das Verkehrsaufkommen absehbar stark zunehmen wird.

§ 5 Die Feuerwache erhält neben einem neuen Spritzenhaus, das alle notwendigen Bedürfnisse erfüllt und nicht ständig in der Finanzierungsdiskussion steht, eine Dachterrasse und einen Spa-Bereich für die Wehrleute. Eine Kantine mit kostenloser Verpflegung selbstverständlich auch. Schließlich müssen wir ja zusehen, dass wir neue Wehrleute anlocken, da sich das Einsatzgebiet weiter vergrößert.

§ 6 Alle Appelhülsener werden verpflichtet, mindestens einmal im Monat die Gastronomie im Dorf aufzusuchen, um so das Überleben der Kneipen zu sichern. Entsprechende Verzehrgutscheine werden von der Gemeindeverwaltung ausgegeben.

§ 7 Appelhülsen bekommt zukünftig den Steueranteil – eingerechnet das Gewerbegebiet Beisenbusch, der ihm zusteht, und kann über dessen Verwendung selbstständig entscheiden.

§ 8 Die Straßen in den Wohngebieten müssen ab dem Frühjahr nachhaltig und grün gestaltet werden. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass die Schlaglöcher in den Straßen bepflanzt werden.

§ 9 Die 1000-Jahr-Feier findet zukünftig jedes Jahr statt. Schließlich lässt sich immer ein Ereignis finden, das 1000 Jahre her ist. Der Heimatverein übernimmt hierfür die Planungen.

§ 10 Nach Pickleball erschließt sich die Arminia weitere Trendsportarten: Darts, Bowling, Tiefseetauchen (in der Baugrube einer möglichen Bahnunterführung). Appelhülsen wird alle Sportarten wetterunabhängig anbieten können, schließlich ist die neue Halle am Beisenbusch so groß wie vier Fußballfelder.

§ 11 Nachdem das alte Bahnhofsgebäude dem Sturm Kyrill und dem Wetter zum Opfer gefallen ist, werden nun neue Gebäude in unmittelbarer Nähe der Gleise errichtet. Aber hier werden nicht nur zwei kleine Haushälften errichtet, wie von der Verwaltung zunächst geplant. Es wird ein neues florierendes Dorfzen­trum errichtet. Verkehrsberuhigt, damit wir demnächst einen eigenen Karnevalsumzug durchführen können.

Verkündet im Februar 2023

Appelhülsen, Helau!