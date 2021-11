Vanessa Giese hat für ihren ersten Roman über Katharina Paulus intensiv recherchiert. Herausgekommen ist ein historisch spannendes Werk, das zugleich Hommage an Freiheit und Selbstbestimmung ist.

Vanessa Giese liest in der Stiftsbuchhandlung aus ihrem ersten Roman „Die Frau, die den Himmel eroberte“.

Die Stiftsbuchhandlung Esplör lädt am 25. November (Donnerstag) zu einer Lesung mit Vanessa Giese ein. Die Autorin bringt ihren ersten Roman mit: „Die Frau, die den Himmel eroberte“. Vanessa Giese erzählt die aufregende Geschichte der kühnen Luftfahrtpionierin Katharina Paulus und lässt deren Zeit wieder lebendig werden.

Als die junge Näherin Käthe 1889 erstmals dabei zusieht, wie ein Ballonfahrer in den Himmel aufsteigt, ist sie gebannt. Kurz darauf lernt sie den Luftschiffer Hermann Lattemann kennen und beginnt, für ihn zu arbeiten. Die beiden verlieben sich ineinander, und schnell genügt Käthe nicht mehr, nur seine Ballons zu flicken: Sie will selbst hinauf und die Freiheit des Himmels spüren.

Von der Näherin zur Luftfahrtpionierin

Gemeinsam steigen Käthe und Hermann auf und springen mit dem Fallschirm ab. Doch bald darauf kommt Hermann ums Leben. Käthe setzt alles daran, als Luftfahrerin Ruhm zu erlangen und einen Fallschirm zu entwickeln, der Hermanns Leben hätte retten können. Aus der unbedeutenden Näherin wird die Luftfahrtpionierin, Erfinderin und Unternehmerin Katharina Paulus. Vanessa Gieses Roman ist eine Hommage an Freiheit und Selbstbestimmung, ein fulminantes Werk über eine kühne Frau, die ihrer Zeit weit voraus war.

Vanessa Giese, geboren 1978, lebt in Dortmund. Als selbstständige Unternehmensberaterin macht die promovierte Journalistin Mut zu Neuem. Ihr Sachbuch „Da gewöhnze dich dran. Wie ich mein Herz an den Pott verlor“ erschien 2013. Jetzt also ein Roman.

Intensive historische Recherchen

„Frau Giese hat lange zu der Person Katharina Paulus geforscht. Sie wird neben der Buchvorstellung auch Dokumente ihrer Recherche präsentieren – und so wird es sicherlich ein auch historisch interessanter Abend“, verspricht Buchhändlerin Jacqueline Esplör.

Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr); der Eintritt kostet 12 Euro, 10 Euro ermäßigt für Schüler, Auszubildende und Studierende. Es gilt die 3G-Regel, der Nachweis ist für den Einlass zu erbringen.