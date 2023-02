Mit ihrem Programm „Damit du deinen Prinz finz“ treten die Jazzpoeten am 12. März im Friedenshaus Appelhülsen auf. Das Trio bietet ein vergnügliches, breites musikalisches und poetisches Spek­trum.

Schon im Dezember waren die Jazzpoeten in Nottuln. Am 12. März treten sie nun in Appelhülsen im Friedenshaus auf.

Nachdem die Jazzpoeten im Dezember schon als Gäste der Hale-Bopp-Big-Band in Nottuln gefeiert wurden, besteht nun Gelegenheit, das ganze Konzertprogramm „Damit du deinen Prinz finz“ zu erleben. Denn die Jazzpoeten kommen nach Appelhülsen. Diesen besonderen Leckerbissen präsentiert am 12. März (Sonntag) das Team von „Kirche, Kunst, Kultur“ im Friedenshaus Appelhülsen. Zum Trio gehören Volker Rasch, humorvoller Dichter und musikalisches Fundament der Band am Jazzpiano, die charismatische Sängerin Mano Kösters und Allrounder Jan Kobrzinowski, der für Soul und Comedy zuständig ist.

Breites musikalisches Spektrum

In den deutschen Texten rund um die Freuden und Tücken der Liebe, mit augenzwinkerndem Charme vorgetragen, erkennen sich so manche beziehungserfahrene Konzertgäste wieder, heißt es in der Ankündigung. Die Jazzpoeten bieten ein vergnügliches, breites musikalisches und poetisches Spek­trum von der hochromantischen Liebeserklärung bis zur ungesühnten Beseitigung des bösartigen Ehemannes.

Schnell erliegt das Publikum Mano Kösters Charme, wenn sie singt, mühelos in die komödiantischen Bühnenrollen schlüpft oder launig durchs Programm moderiert.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Für Getränke und Knabbereien ist gesorgt. Karten sind ab sofort im Vorverkauf in Nottuln bei Dammann – Alles für ein schönes Zuhause, Daruper Straße 7, sowie in Appelhülsen bei Lenfers „Wohnen & Schenken“, Münsterstraße 17 für 12 Euro erhältlich. An der Abendkasse werden Restkarten für 14 Euro verkauft.