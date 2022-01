Die Freundschaften leben weiter

Städtepartnerschaft in Zeiten der Pandemie – geht das überhaupt? Dass dies möglich ist, zeigte einmal mehr die Jahreshauptversammlung des Komitees für Städtepartnerschaft der Gemeinde Nottuln. Per Videokonferenz fand diese am Sonntagmorgen statt. Mit dabei – als geborenes Mitglied – zum ersten Mal Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes.

Allein dessen Grußworte an die Versammlung zeigten, dass die Eingangsfrage hundertprozentig mit Ja beantwortet werden kann: „Ich habe im ersten Jahr meines Amtes ein sehr positives Bild von der Arbeit des Komitees und auch von der Partnerschaft insgesamt bekommen. Ich freue mich sehr, Teil dieser Gemeinschaft und so herzlich aufgenommen worden zu sein.“

Gerade die Kontakte mit den Bürgermeistern aus Saint-Amand-Montrond (Frankreich) und Chodziez (Polen) hätte er in sehr guter Erinnerung. Zunächst per Video, dann auch in Präsenz wären es sehr herzliche Begegnungen gewesen. Dr. Thönnes: „Ein wunderbarer Austausch über alle Sprachbarrieren hinweg.“ Er freue sich auf weitere Treffen. Sowohl nach Frankreich als auch nach Polen wird er in diesem Jahr fahren. Die Einladungen liegen vor.

Ausführlich berichteten die Vorsitzenden Günter Dieker und Robert Hülsbusch über die Aktivitäten in 2020 und 2021. Viele Kontakte gingen zwar lediglich über das Internet hin und her. Die gegenseitigen Besuche aber seien richtige Highlights gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Komitees. Jacek Gursz, Bürgermeister von Chodziez, war mit einer kleinen Delegation über das Volkstrauertag-Wochenende in Nottuln und hielt bei der Gedenkveranstaltung eine Rede, die große Beachtung fand. Eine kleine Delegation des Fachbereichs Saint-Amand-Montrond fuhr im Sommer in die französische Partnerstadt. Unter anderem wurde dort Christian Wermert, der sich für die Gemeindeverwaltung seit Jahrzehnten in der Partnerschaft engagiert, in die Bruderschaft „Gustateur de Cœur de France“ aufgenommen.

Gedenkveranstaltung und Ehrung

Nach dem Bericht von Kassierer Michael Denter und den Berichten der Kassenprüferinnen Vera Brendel und Bettina Malsky, die dem Kassierer eine tadellose Kassenführung bescheinigten, wurde der Vorstand entlastet. Zusammen mit Josef Lütkecosmann wird Bettina Malsky auch im nächsten Jahr die Kasse prüfen.

Die Neuwahl des Vorstandes brachte keine Überraschungen: Bestätigt wurden die beiden Vorsitzenden Günter Dieker und Robert Hülsbusch, ebenso die 2. Vorsitzende des Fachbereichs Chodziez, Renata Kaczmarek.

Mit einem großen Dankeschön verabschiedete Günter Dieker Doris Evermann-Soujon, die lange Jahre als 2. Vorsitzende die Geschicke der deutsch-französischen Partnerschaft mitbestimmte. Als Nachfolgerin wurde Angelika Wiedau-Gottwald gewählt. Michael Denter wurde in seinem Amt als Kassierer bestätigt. Vertreten wird ihn zukünftig Helmut Walter, der als Beisitzer neu in den Vorstand einzog. Dirk Randhahn wird sich ebenfalls als Beisitzer weiter um den Kontakt zu den Fördermitgliedern kümmern.

Planungen fürs Jubiläum laufen

Ausführlich stellte zum Schluss Josef Lütkecosmann die Planungen zum Jubiläum in diesem Jahr vor. Fronleichnam werden über 200 Gäste aus Chodziez, aber auch aus Saint-Amand-Montrond in Nottuln erwartet. Gefeiert wird das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Nottuln und Chodziez. Schon jetzt werde klar, so Lütkecosmann: „Das wird ein tolles Festwochenende für alle Bürgerinnen und Bürger Nottulns. Seinen Ausklang findet es mit einem großen Open-Air-Fest.“ Schon jetzt sollten sich alle Nottulner den Termin (16. bis 19. Juni) in den Kalender eintragen.