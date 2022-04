Die gefiederten Münsterländer

Mit der Ausstellung „Gefiederte Münsterländer“ wird die Reihe „Kunst im Rathaus“ fortgesetzt. Zu sehen sind noch bis zum 8. Juni im Obergeschoss des Rathauses Vogelfotos des Nottulner Naturfotografen Reinhard Walther. Die Ausstellung kann nach telefonischer Anmeldung während der Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden (mit Maske).

„Die Künstlerin hinter dieser Ausstellung ist die Natur“, schreibt Reinhard Walther in einer Pressemitteilung. Die Vielfalt der Farben und Formen in der Vogelwelt sei beeindruckend. Vieles, aber nicht alles hat mit der Partnerwahl oder mit der Bindung zwischen Altvögeln und Nestlingen zu tun.

Farbenprächtige Arten

„Es gibt farbenprächtige Arten, die unser Auge erfreuen, aber auch schmucklose, wie etwa die Nachtigall, die dann vielleicht durch ihren prächtigen Gesang auffallen. Manche Spezies wie zum Bespiel der Kolkrabe beeindrucken bei der Balz durch akrobatische Flugspiele“, weiß Reinhard Walther.

Die in der Ausstellung gezeigten Vögel brüten im Münsterland oder sie sind regelmäßige oder gelegentliche Durchzügler. Die Aufnahmen stammen aus 50 Jahren und spiegeln auch die steigende Qualität der Ausrüstung des Fotografen wider. „Als Student konnte ich mir nur eine billige Exakta-Ausrüstung (DDR-Fabrikat) mit einem 400 mm-Objektiv von Ringfoto leisten“, erinnert sich Walther. „Die von damaligen Dias eingescannten Bilder haben natürlich nicht die Brillanz moderner Hochleistungskameras.“ Mit denen macht Reinhard Walther heute seine beeindruckenden Aufnahmen.

Fotogruppe „Offene Blende“

Geboren 1951 in Hof/Saale, studierte er Mathematik, Physik und Astronomie in Tübingen und Darmstadt. 1976 war Walther Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Essen GHS im Fachbereich Mathematik, ab 1984 Produktmanager eines PPS-Systems (Produktionsplanungs- und -steuerung), ab 1988 IT-Berater und Referent für PPS-Systeme, Projekt- und Prozessmanagement, Führungskräfte-Training und Software-Testen. Seit 1989 lebt Walther, der verheiratet ist und zwei erwachsene Kinder hat, in Nottuln, seit 2019 ist er Rentner. Er ist seit 2021 Mitglied der Fotogruppe „Offene Blende“,

Einen besonderen Service hat er für Besucherinnen und Besucher aus den Partnerstädten Saint-Amand-Montrond und Chodzież vorbereitet. Neben den deutschen und wissenschaftlichen Namen hat er auch die französischen und polnischen angefügt. Poster gibt es zum Selbstkostenpreis.