„Die große Mehrheit in Nottuln zeigt sich vernünftig“

Da es nun sogenannte „Corona-Spaziergänge“ auch in Nottuln gibt, haben mehr als 50 Gruppen und Einzelpersonen einen Brief dazu unterzeichnet.

Mehr als 50 Gruppen und Personen haben diesen Brief zum Thema „Corona-Spaziergang in Nottuln“ unterzeichnet. Darin heißt es:

„Hallo, Corona-Spaziergängerinnen und -Spaziergänger durch Nottuln!

Wir wissen nicht, wer bei dem Corona-Spaziergang in Nottuln mitgemacht hat und noch mitmachen wird. Es gab keine Informationen – wie bei normalen Demons­trationen üblich. Wir wissen auch nicht, aus welchen Gründen Sie ‚spazierten‘.

Wenn es darum geht, Zweifel an der Wirksamkeit von Impfungen, Kritik an der Stigmatisierung Nicht-Geimpfter, Bedenken am Corona-Management der Regierung öffentlich zu machen, dann stimmen wir dem zwar nicht zu, aber wir setzen uns ausdrücklich für das Recht ein, das alles in einer Demonstration in die öffentliche Aufmerksamkeit zu rücken.

Wenn es darum geht, eine Demonstration als ‚Spaziergang‘ zu tarnen, ohne die normalen Spielregeln (Anmeldung beim Ordnungsamt, Information der Polizei, Einhaltung von Auflagen . . .) einzuhalten, sich in großer Menschenmenge ohne Maske und Abstand vermehrter Ansteckungsgefahr auszusetzen, dann halten wir das für bedenklich und unsolidarisch wegen der Gefährdung seiner selbst und anderer.

Wenn es darum geht, Corona und das Ansteckungsrisiko zu leugnen, sich in die Tradition der bundesweiten Corona- ‚Spaziergänge‘ einzureihen, die immer aggressiver, militanter und gewalttätiger werden, die vermehrt Journalisten angreifen, um Berichterstattung von außen zu verhindern, die Propaganda mitlaufender rechter Gruppen durch Nicht-Abgrenzung ermöglichen, die die eigene Situation mit dem Schicksal der Juden im Nationalsozialismus gleichsetzen, dann findet dies unseren erheblichen Widerspruch. Die große Mehrheit der Menschen in Nottuln zeigt sich, auch in dieser großen Krise, vernünftig, solidarisch und demokratisch. Auch in der aktuellen Corona-Pandemie sehen wir uns gegenseitig, passen auf uns auf und wissen: Nur gemeinsam kommen wir aus dieser Krise wieder heraus! Das ist die Grundlage unseres Zusammenlebens in Nottuln und im Kreis Coesfeld.“

Unterzeichnet ist der Brief von (alphabetische Reihenfolge):

Dr. Julian Allendorf und der CDU-Gemeindeverband Nottuln; Badminton-Verein No Limit Nottuln; Brigitte und Ludger Balmer Landwehr; Rüdiger Bamberg (ehemals stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Nottuln); Marianne und Klaus Barkam und die Flüchtlingsinitiative Nottuln; Ingeborg Bispinck-Weigand und die Bürgerstiftung Nottuln; Heinz Böer; Norbert Caßens, Pfarrdechant, und das Seelsorge-Team St. Martin; Eva Cohaus; Richard Dammann und Bündnis 90/Die Grünen; Wolfgang Danziger und die SPD-Fraktion; Franziska Daams und der Pfadfinderstamm St. Martin Nottuln DPSG; Deutsches Rotes Kreuz – Ortsverein Nottuln; Günter Dieker, Vorsitzender des Komitees für Städtepartnerschaft; Jutta Glanemann, Rupert-Neudeck-Gymnasium, und die Schulkonferenz der „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“; Joachim Gogoll und Attac; Christine und Klaus-Gerd Greiff und der Friedenskreis Havixbeck; Dirk Griepenburg; Hugo Hattrup und der Aktionskreis João Pessoa; Jonas Henke und die Junge Union Nottuln; Rita und Udo Hegemann und die Friedensinitiative Nottuln; Jürgen Hilgers-Silberberg; Stephan Hofacker und die Klimaliste Nottuln; Ulla und Robert Hülsbusch; Karl-Heinz Kocar, Pax-Christi-Basis-Gruppe Lüdinghausen; R. Kürten und der Integrationskreis Schapdetten; Kulturforum der Sozialdemokratie Münsterland; Gabriele und Carl Mense-Viehoff; Ulrich Messing und die Junge Gemeinschaft Nottuln und der Teilhabebeirat Nottuln; Johannes Moormann und der Vorstand des Heimatvereins Nottuln; Ruth und Rainer Möllenkamp; Renate und Klaus Möllers; Hermann J. Mürmann; Wolfgang Müller, Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld; Walburga Niemann und der Verein Schapdettener für Schapdetten; Andrea und Johannes Quadt-Hallmann; Ute Roddey; Marion und Jakob Rosué-Beckers; Kirsten Schneider; Peter Amadeus Schneider, Bürgermeister der Gemeinde Nottuln im Ruhestand; Dr. Anne Monika Spallek, Mitglied des Bundestages; Dr. Dietmar Thönnes, Bürgermeister Nottuln; Jan Van de Vyle und die UBG; Regine Vogtmann, Pfarrerin, Ev. Friedens-Kirchengemeinde; Lisa und Hans von Lützau; Mechthild Wacker; Karl Weckendorf und der Hegering Nottuln-Havixbeck; Norbert Wienke; Markus Wrobel und die FDP Nottuln; ZAK (Schapdettens Zukunft aktiv und kreativ gestalten).