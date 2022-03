Die Hoffnung ins Bild gesetzt

Karin Mayer und Hans von Lützau, den Kulturfreunden in den Baumbergen durch ihre künstlerischen Arbeiten und diversen Ausstellungen und Projekte ein Begriff, wollen nicht einfach tatenlos die vielen Nachrichten vom Krieg in der Ukraine hinnehmen. „Wir möchten dem Wahnsinn des Krieges etwas Positives entgegensetzen“, erzählen beide im WN-Gespräch. Und deshalb führen sie ab dem heutigen Mittwoch (30. März) eine Versteigerung von zwei Kunstwerken für den guten Zweck durch. Die eine Hälfte des Erlöses geht an die private Ukraine-Hilfe Nottuln. Und weil nicht nur in der Ukraine Not herrscht, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt, ist die zweite Hälfte des Versteigerungserlöses für das Unicef-Hilfsprojekt für Kinder in Afghanistan bestimmt, für das sich auch die FI Nottuln engagiert.

Ein Tag am Meer

Wie viele andere Menschen empfinden auch Karin Mayer und Hans von Lützau den Krieg in der Ukraine als sehr bedrückend. Als Künstlerin und Künstler wollen sie mit ihren Mitteln ein Signal setzen. Eigens für diese Versteigerung hat Karin Mayer das Bild „Ein Tag am Meer“ gemalt. „Ich wollte ein hoffnungsfrohes Bild malen“, erzählt sie. Ihr Bild (Acryl auf Leinwand, 83 x 83 cm, handgefertigter Schattenfugen-Rahmen) zeigt eine Meeresszenerie mit einem schmalen Strandsaum, einer sanften Brandung, einem Horizont, der in einen hellblauen Himmel übergeht, der von hellen Wolken und hell blitzenden Sonnenstrahlen durchdrungen ist. Das Mindestgebot für dieses Bild beträgt 500 Euro.

Abendstimmung in Nottuln

Hans von Lützau stellt für die Versteigerung ein Bild zur Verfügung, das im vergangenen Jahr entstanden ist. Das Werk „Abendstimmung in Nottuln“ (Öl auf Leinwand, 45 x 55 cm, handgefertigter Schattenfugen-Rahmen) zeigt in der unteren Bildhälfte die für die Baumberge typischen Buchenhaine in symbolisierter Form, die aus einer Nebellandschaft hervorlugen. Vor dem gelb-roten Abendfirmament erhebt sich aus dem Nebel die markante Turmhaube der Nottulner Pfarrkirche St. Martinus als eindeutiges Zuordnungsmerkmal zur Gemeinde Nottuln. Eine Perspektive, die viele Nottulner kennen und sehr schätzen, wenn sie zum Beispiel aus dem Urlaub zurückkehren und der erste Blick aus der Ferne auf St. Martinus trifft. Das Mindestgebot für dieses Bild liegt bei 400 Euro.

Die beiden Bilder, für die bis zum kommenden Mittwoch (6. April) per E-Mail an post@farbsinn.info Gebote abgegeben werden können, sind aktuell im Atelier von Karin Mayer an der Otto-Hahn-Straße 29 zu sehen. Interessierte können am Mittwoch von 18.30 bis 20.30 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 11.30 Uhr und von 18 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 16 Uhr sowie am Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr das Atelier besuchen und sich die Bilder anschauen. Zudem sind Besichtigungen nach Absprache unter

01 52/01 78 63 68 möglich.