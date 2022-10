Die Jury hatte die Qual der Wahl

Die Gemeinde Nottuln hat sich gemeinsam mit Nottulner Bürgerinnen und Bürgern ein paar zusätzliche Aktionen überlegt, um das besondere Jubiläum des Martinimarktes – bekanntlich werden 400 Jahre Martinimarkt gefeiert – würdig zu begehen. Zu diesen Aktionen gehört ein Plakatwettbewerb, bei dem jeder mitmachen durfte.

Das Teilnehmerfeld war entsprechend vielfältig: von Grundschulkindern bis zu Schülerinnen und Schülern weiterführender Schulen, von kreativen Privatpersonen bis zu beruflich im Designbereich tätigen Personen war alles dabei, berichten die Organisatoren in einer Pressemitteilung.

Die Klassen 3a und 4b der St.-Marien-Grundschule in Appelhülsen reichten liebevoll gezeichnete Bilder ein. Für die Kinder standen Karussells und Stände mit Süßigkeiten eindeutig im Vordergrund. Bei den Achtklässlern der Liebfrauenschule war der künstlerische Anspruch eher in der Einbeziehung des Nottulner Logos, der St.-Martinus-Kirche und der Baumberge zu finden.

Viele der eingesendeten Plakatentwürfe hatten die St.-Martinus-Kirche als zen­trales Element. Das Riesenrad war als Motiv ebenfalls sehr beliebt. Auf einem Plakat wurde sehr künstlerisch mit Buchstaben experimentiert.

Riesenrad und Pfarrkirche als Lieblingsmotive

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmenden des Wettbewerbs und wissen das Engagement für Nottuln sehr zu schätzen“, so Angela Weiper vom Fachbereich Tourismus, Wirtschaft und Marketing der Gemeinde, die den Plakatwettbewerb betreut hat.

Am 12. September war der Einsendeschluss für Plakatvorschläge – und nun hat eine achtköpfige Jury, bestehend aus Nottulnerinnen und Nottulnern aus den verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens, über die ersten drei Plätze entschieden. Dabei fiel die Entscheidung definitiv nicht leicht, heißt es in der Pressemitteilung. Den dritten Platz belegt der Plakatentwurf von Dietmar Volkmer, den zweiten Platz der Entwurf von Silvia Hommel, und das Siegerplakat stammt von Jutta Lütkecosmann. Letzteres wird nun gedruckt und rechtzeitig vor dem Martinimarkt in der Nottulner Öffentlichkeit zu bewundern sein, um auf das besondere Wochenende aufmerksam zu machen. Der zweit- und drittplatzierte Entwurf werden – wie angekündigt – zu Postkarten.

Da die Verwaltung von einigen der anderen Entwürfe ebenfalls sehr beeindruckt war, werden auch diese als Postkartenvorlagen genutzt. Sie können dann am Stand der Gemeinde im Festzelt des Martinimarktes erworben werden.