Die Kinder nicht sterben lassen

Die Friedensinitiative hat sich länger überlegt, ob sie ihren treuen Spenderinnen und Spendern einen neuen Aufruf zumuten soll. Aber die Not der Kinder in Afghanistan ist zu groß, um zu warten.

Auch in den jetzt so angespannten Zeiten sollen die Kinder in Afghanistan nicht vergessen werden. Für ihre Unterstützung bitten Unicef und Friedensinitiative um Spenden.

„Die Kinder in Afghanistan nicht sterben lassen!“ Auch in diesen angespannten Kriegszeiten vergisst die Friedensinitiative Nottuln (FI) nicht die dramatischen Verhältnisse in anderen Teilen der Welt, vergisst nicht die Kinder in Afghanistan, die vom Hungertod bedroht sind. Seit drei Wochen schon bereitet sie, zusammen mit Unicef, dem Kinderhilfswerk der UN, eine weitere Spendenaktion vor. „Wir können nicht bis zur nächsten Weihnachtsspendenaktion warten. Jetzt müssen wir helfen! Jetzt die Kinder retten! Jetzt Verantwortung in der Welt übernehmen! Dazu laden wir alle ein. Machen Sie mit!“, so die FI in ihrem Aufruf.

Mit ihrem Weihnachtsspendenaufruf zugunsten der Menschen in Afghanistan konnte die FI schon über 30 000 Euro an die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ schicken, heißt es in einer Pressemitteilung der FI. „Wir haben lange überlegt, ob wir unseren treuen Spenderinnen und Spendern schon wieder mit einer Aktion kommen dürfen. Wir sind unsicher. Aber das Leid der Kinder in Afghanistan, über das immer wieder berichtet wird, lässt uns keine Wahl“, räumt Norbert Wienke, Geschäftsführer der FI Bedenken ein. Und so startet die FI nun eine Fasten-Spendenaktion „Nicht nur zur Weihnachtszeit“.

„Wir hoffen, dass die Hungersnot gerade der Kleinen in diesem Land, in dem 20 Jahre auch die Bundeswehr war, unsere potenziellen Spender noch einmal anspricht.“ In ihrem Aufruf zitiert die FI Unicef: „Hunger und Kälte bedrohen Kinder. Wie ist es, jetzt in Afghanistan ein Kind zu sein? Die Situation der Mädchen und Jungen verschlechtert sich dramatisch, mit jedem Tag. Immer wieder aufflammende Gewalt, eine schwere Dürre sowie die Folgen der Corona-Pandemie bringen immer mehr Familien im Land in verzweifelte Not. Eltern rutschen in die Armut ab und müssen furchtbare Entscheidungen treffen: Sollen sie das Geld für eine Fahrt mit einem kranken Kind ins Krankenhaus bezahlen oder Lebensmittel für alle Kinder der Familie kaufen?“

Jedes zweite Kind unter fünf Jahren sei, so Unicef, akut mangelernährt. „Hunderttausende Mädchen und Jungen könnten sterben, wenn sie nicht schnell Hilfe bekommen. Die Kinder brauchen dringend Schutz, wenn jetzt im Winter die Temperaturen auf bis zu minus 25 Grad Celsius fallen. Die Kinder brauchen dringend wärmende Kleidung, Decken und wetterfeste Unterkünfte, um den Winter zu überstehen.“

Norbert Wienke bittet um Unterstützung: „Jeder Betrag, auch ein nie­drigerer, ist willkommen.“ Der vollständige Aufruf kann auf der Homepage der FI nachgelesen werden (www.fi-nottuln.de) und wird auch gerne zugeschickt: info@fi-nottuln.de

Gespendet werden kann auf das Konto der Friedensinitiative Nottuln bei der Sparkasse Westmünsterland; IBAN: DE49 4015 4530 0082 5027 17; Stichwort „Afghanistan – Unicef“. In Absprache mit der Geschäftsführung von Unicef wird das Geld zeitnah transferiert. Abzugsfähige Spendenquittungen schickt die FI unaufgefordert zu, wenn bei der Überweisung Name und Anschrift mitgeteilt werden.

Parallel besteht die Möglichkeit, die FI-Spendenaktion direkt über UNICEF zu unterstützen: www.unicef.de/spendenaktion/idee?cfd=llt3y.

Jede Spende über dieses Portal wird der FI-Spendenaktion zugerechnet. Spendenquittungen stellt in diesem Fall Unicef aus.