Die Krise weglachen

Ingo Oschmann sucht trotz Distanz die Nähe zum Publikum, wenn er am 8. Januar (Sonntag) in Darup auftritt. Er hat dann nicht nur ein Comedyprogramm für die Erwachsenen im Gepäck, sondern auch für die Kleinsten eine Zaubershow.

Die Kolpingsfamilie Darup startet im neuen Jahr mit einem Comedy-Programm. Los geht es am 8. Januar (Sonntag). In den letzten Jahren sind bereits Comedians wie Elvis Eifel, Johannes Flöck, Frieda Braun, Onkel Fisch oder René Steinberg aufgetreten. Dieses Mal wird Ingo Oschmann wieder kommen, nachdem er bereits vor einigen Jahren das Daruper Publikum begeistert hat, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Sein bestes Programm

Ingo Oschmann wird ab 19 Uhr im Saal von „Unserem Landgasthaus“ (ehemals Landgasthauses Egbering) „Mit Abstand: Mein bestes Programm“ präsentieren. Der Bielefelder hat einen Mix aus seinen besten Nummern geschnürt, die ohne Bühnenbeteiligung und mit Abstand am Besten sind. Ungewöhnliche Zeiten erfordern eben ungewöhnliche Maßnahmen und da ist der Bielefelder ganz groß. Er sucht trotz Distanz die Nähe zu seinem Publikum und schafft einen besonderen, persönlichen Abend, heißt es in der Ankündigung. Stand-Up, Zauberkunst und Improvisation geben sich im Sekundentakt die Klinke in die Hand, wobei auch der Tiefgang nicht zu kurz kommt.

Zaubershow für Kinder

Weiter heißt es in der Ankündigung: „Diese Zeit wird in die Geschichte eingehen und irgendwann wird Dich jemand Fragen: Wo warst Du damals in der Corona Krise? Zuhause? Und du kannst sagen: Nein, bei Ingo Oschmann. Wir haben für einen Moment gemeinsam die Krise weggelacht und es tat unglaublich gut.“

Zuvor wird Ingo Oschmann um 16 Uhr noch alle Kinder zwischen fünf und 15 Jahren verzaubern, aber auch Erwachsene werden ihren Spaß haben: „Schnick Schnacks wandernder Zauberhut“ ist ein lautes Mitmachspektakel mit viel Aktion – dynamisch, erfrischend und frech – ein Zauberspaß für die ganze Familie. Ingo Oschmann gibt zu, eigentlich nicht zaubern zu können. Ein Zauberhut spielt die entscheidende Rolle. Wer diesen Hut auf den Kopf setzt, bekommt magische Kräfte. In dem Zauberprogramm ist deshalb auch nicht er, sondern sind die Kinder die Hauptfigur. Sie kommen auf die Bühne und die Wunder geschehen in ihren Händen. Ein lautes Mitmachspektakel mit viel Aktion-dynamisch, erfrischend und frech. Dieses Theater-Zauber-Mitmachprogramm ist für Kinder im Alter von fünf bis 15 entwickelt worden. Aber auch Erwachsene werden ihren Spaß haben.

Karten

Karten (Kinderprogramm: 5 Euro pro Person/Abendprogramm: 20 Euro pro Person) gibt es online in der App der Kolpingsfamilie Darup oder per WhatsApp an 0177/7 87 76 28 oder 0160/94 18 21 33.