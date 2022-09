„Die Lage ist besorgniserregend“

Die Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Soziales besuchten vor der ihrer Sitzung die Flüchtlingsunterkunft der Gemeinde an der Westerhiege in Darup. Beigeordnete Doris Block (r.) und Fachbereichsleiter Benedikt Gellenbeck (2.v.r.) führten sie.

Doris Block wählte klare Worte: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand!“ Die Beigeordnete der Gemeinde Nottuln sowie Benedikt Gellenbeck, Fachbereichsleiter Soziales, hatten in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales am Mittwoch keine guten Nachrichten, als es um die Frage der Unterbringung von Flüchtlingen ging. Der geplante Bau des neuen Übergangswohnheimes in Appelhülsen sei dringender denn je. Dennoch konnte Block in der Sitzung „noch nichts Näheres“ zum Bau sagen, da das Lärmschutzgutachten noch aussteht.