Die Musik entsteht bei ihr im Kopf

Nottuln

Sophia Georgiew hat das Abitur noch nicht ganz in der Tasche, dafür aber schon einen veröffentlichten Song. Den hat sie nicht nur selbst geschrieben, sondern sie war mit ihm auch bei einem Wettbewerb erfolgreich. Deshalb fährt sie jetzt in eine Stadt, die so ähnlich klingt wie ihr Name.

Von Ulla Wolanewitz